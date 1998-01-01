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05 августа
Максим Решетников: Внутренний турпоток вырос на 4%, въездной — на 20%
Глава Минэкономразвития РФ выступил на правительственном совещании по развитию внутреннего туризма
Турпоток по России в первом полугодии вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предполагается, что по итогам 2026 показатели будут сопоставимы с прошлогодними, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, которого цитирует «Итерфакс».
"За первое полугодие текущего года, по данным Росстата, число турпоездок выросло на 4,3%. Однако, мы пока осторожны в ожиданиях на фоне снижения бронирований в летнем сезоне. Понимаем, что по итогам этого года покажем результаты, сопоставимые с прошлогодними", - сказал он во время вчерашнего совещания с премьер-министром РФ по развитию внутреннего туризма, прошедшего на Алтае.
"Прошлый год принес первые результаты переориентации на новые рынки. В структуре размещенных иностранных гостей больше всего у нас теперь гостей из Китая – более 22%. Далее идут страны Персидского залива, Турция и Индия.
По итогам 2025 года рост въездного потока составил 12%, за первое полугодие этого года – 20%", - расссказал он во время совещания.
Это улучшение механизма электронной визы, в том числе расширение числа стран, сроков пребывания. Только итог визовых решений – плюс 730 тыс. туристов в год по итогам 2025 года и первого полугодия 2026 года", - пояснил он.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»
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