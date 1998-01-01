Новости Максим Решетников: Внутренний турпоток вырос на 4%, въездной — на 20% Глава Минэкономразвития РФ выступил на правительственном совещании по развитию внутреннего туризма



Турпоток по России в первом полугодии вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предполагается, что по итогам 2026 показатели будут сопоставимы с прошлогодними, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, которого цитирует «Итерфакс». "За первое полугодие текущего года, по данным Росстата, число турпоездок выросло на 4,3%. Однако, мы пока осторожны в ожиданиях на фоне снижения бронирований в летнем сезоне. Понимаем, что по итогам этого года покажем результаты, сопоставимые с прошлогодними", - сказал он во время вчерашнего совещания с премьер-министром РФ по развитию внутреннего туризма, прошедшего на Алтае.



По итогам 2025 года туристический поток по России превысил 92 млн поездок, увеличившись на 2,2% по сравнению с предыдущим годом.

Как отметил г-н Решетников, дальнейший рост туристических поездок будет связан "с нормализацией внешних факторов и исполнением ключевых программ нацпроекта по туризму".



Россию в январе-июне 2026 года посетили 2,5 млн иностранных туристов, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил также глава Минэкономразвития. "Прошлый год принес первые результаты переориентации на новые рынки. В структуре размещенных иностранных гостей больше всего у нас теперь гостей из Китая – более 22%. Далее идут страны Персидского залива, Турция и Индия. По итогам 2025 года рост въездного потока составил 12%, за первое полугодие этого года – 20%", - расссказал он во время совещания.



Как отметил г-н Решетников, на это повлиял ряд решений, в первую очередь, это касается упрощения визового режима.

"Это и отмена виз с Китаем. У нас бронирования в первые дни выросли в 6 раз. Это и подписание безвизовых соглашений с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Это улучшение механизма электронной визы, в том числе расширение числа стран, сроков пребывания. Только итог визовых решений – плюс 730 тыс. туристов в год по итогам 2025 года и первого полугодия 2026 года", - пояснил он.



По словам г-на Решетникова, иностранные туристы стали активнее посещать не только Москву и Петербург, но и другие регионы – Мурманск, Владивосток, Казань.

Министр также добавил, что за последние годы стали доступны перелеты в Россию из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама и Индонезии. Также возобновлены прямые рейсы с Филиппинами, в июле этого года открылось авиасообщение с Танзанией. Всего – 34 международных направления с прямым авиасообщением.



Также он отметил, что в России аттестованы и внесены в единый реестр 22 тыс. гидов-переводчиков и экскурсоводов, между тем, в ряде регионов ощущается нехватка специалистов в высокий туристический сезон. /TOURBUS.RU Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

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