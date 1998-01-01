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«Островок В2В»: Минск возглавил топ зарубежных направлений для городского туризма, а Батуми — для курортного отдыха

Cервис онлайн-бронирования «Островок В2В», проанализировавал заказы турагентов на июнь-август 2026

У клиентов компании «Островок» летом 2026 наиболее востребованными заграничными направлениями у организованных туристов из России стали города и курорты ближнего зарубежья. Лидерами по темпам роста и объему бронирований оказались Минск и Батуми, а среди дальних направлений эксперты отмечают интерес к Китаю и столицам Восточной Азии.

Об этом сообщил сервис онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии «Островок В2В», проанализировавший заказы турагентов на июнь-август 2026.

Самым популярным зарубежным направлением для городского туризма стал Минск. Число бронирований размещения турагентами в столице Беларуси с июня по август 2026 выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-10 городов, которые организованные туристы выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск.

По данным «Островок В2В», на страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом.

По данным «Островок В2В», среди дальних направлений лидирует Азия. В сегменте городского туризма первое место занял Шанхай: число бронирований размещения турагентами там на июнь-август 2026 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В число наиболее популярных городов в азиатском регионе также вошли Пекин, Гуанчжоу, Токио и Бангкок.

В сегменте пляжного и курортного отдыха первое место занял Батуми. Количество бронирований размещения турагентами там увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым летом.

Среди наиболее востребованных направлений также оказались курорты Абхазии — Гагра, Сухум, Новый Афон и Пицунда.

По данным «Островок В2В», как и в прошлом летнем сезоне, для отдыха у моря российские туристы выбирают популярные турецкие курорты — Анталью, Аланью и Кемер.

Кроме того, высоким спросом пользуются и азиатские курорты, в числе которых Нячанг, Дананг, Паттайя и Пхукет.

/TOURBUS.RU





