Новости Михаил Мишустин: К 2030 году вклад туротрасли в ВВП России должен составлять не менее 5% Премьер-министр принял сегодня участие в совещании по развитию туротрасли, прошедшем на Алтае

Вклад туристической отрасли в ВВП России к 2030 году должен составлять не менее 5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП увеличивается в течение последних лет. По итогам прошлого года он превысил 3%. И к тридцатому году должен достичь не менее 5%. Такую задачу перед нами поставил глава государства", - сказал Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли, прошедшем сегодня на Алтае, - сообщает «Интерфакс»..



Он отметил, что ежегодно по стране совершаются десятки миллионов поездок.

Г-н Мишустин также напомнил, что туристы из 64 государств на данный момент могут въехать в страну по электронной визе, оформление которой стало значительно проще.



Премьер-министр добавил, что период пребывания в России увеличили практически в два раза – до тридцати дней вместо шестнадцати.

"Существенно больше стало и гостей из Китая благодаря введенному безвизовому режиму", - подчеркнул Мишустин, напомнив, что недавно его действие было продлено до конца 2027 года. Правительство РФ выделило дополнительно из федерального бюджета 3 млрд рублей на организацию отдыха детей льготных категорий в Краснодарском крае, сообщил также премьер-министр Россиин.

Как отметил г-н Мишустин, эта поддержка затронет 40 тыс. детей.

Премьер-министр также напомнил, что главная особенность развития детского и молодежного туризма – помочь ребятам лучше узнать страну, получить новые знания, расширить свой круг общения, найти профессиональные ориентиры. Премье также рассказал, что почти 200 отелей в 40 регионах России предлагают заселение через национальный мессенджер Max. "Уже с весны можно и без документов через национальный мессенджер Max. Такая возможность есть уже почти 200 отелей, которые расположены в 40 регионах нашей страны", - рассказал он в ходе совещания.

Как отметил г-н Мишустин, также в гостиницы страны можно заселяться по военному билету, водительскому удостоверению и загранпаспорту.



Напомним, что с 1 апреля вступило в силу постановление правительства, в соответствии с которым с этой даты для заселения во все классифицированные средства размещения помимо паспорта и загранпаспорта можно использовать водительское удостоверение, биометрию или сервисы портала "Госуслуг".

Заселение через Max в гостиницы и другие средства размещения с номерным фондом более 50 номеров начнется с 1 сентября.

/TOURBUS.RU Фото: https://nb159.ru

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