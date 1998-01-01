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04 августа
Михаил Мишустин: К 2030 году вклад туротрасли в ВВП России должен составлять не менее 5%
Премьер-министр принял сегодня участие в совещании по развитию туротрасли, прошедшем на Алтае
Вклад туристической отрасли в ВВП России к 2030 году должен составлять не менее 5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП увеличивается в течение последних лет. По итогам прошлого года он превысил 3%. И к тридцатому году должен достичь не менее 5%. Такую задачу перед нами поставил глава государства", - сказал Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли, прошедшем сегодня на Алтае, - сообщает «Интерфакс»..
Правительство РФ выделило дополнительно из федерального бюджета 3 млрд рублей на организацию отдыха детей льготных категорий в Краснодарском крае, сообщил также премьер-министр Россиин.
Премье также рассказал, что почти 200 отелей в 40 регионах России предлагают заселение через национальный мессенджер Max.
"Уже с весны можно и без документов через национальный мессенджер Max. Такая возможность есть уже почти 200 отелей, которые расположены в 40 регионах нашей страны", - рассказал он в ходе совещания.
Фото: https://nb159.ru
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