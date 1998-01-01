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04 августа
Эксперты: Летний турпоток россиян в столицу заметно снизился
Среди причин эксперты называют падение платежеспособности туристов и проблемы в аэропортах
Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, туроператоры, как и отели, столкнулись этим летом со значительным снижением спроса на поездки в Москву. Среди причин – падение платежеспособности туристов, частые «ковры» в аэропортах.
По словам генерального директора компании «7 холмов» Ирины Левиной, падение спроса, с которым вплотную столкнулись московские отели, туроператоры испытали еще в прошлом году.
«Первым делом началось снижение организованного потока туристов, сейчас есть и индивидуального. В этом году общее падение можно оценить не менее чем в 20-30%. Обычно в июле-августе, когда большинство людей берут отпуска, мы бывали сильно загружены, в этом году спрос сильно смазан», – пояснила она.
В компании «Алеан» снижение числа бронирований по Москве на лето составляет порядка 15% к прошлому году.
«Негативно на спрос повлияло сокращение числа иностранных туристов с Ближнего Востока, частые «ковры» и снижение покупательной способности – внутренние туристы, в частности, те, кто путешествуют в рамках экскурсионных туров, не готовы к росту цен на программы», – сообщила заместитель генерального директора Оксана Булах.
По ее словам, тем не менее в июле ситуация начала выправляться, потому что туристы, которые сомневались насчет поездки, стали торопиться с бронированиями, чтобы успеть отдохнуть до конца лета.
Кроме того, увеличилось число заявок в MICE-сегменте. В итоге в августе-сентябре снижение будет менее 8% по сравнению с 2025 годом.
По словам генерального директора компании «Виадук-Тур» Ларисы Федоровой, одновременно со спадом идет сокращение глубины бронирования: «Мы каждый день принимаем туристов в Москве, группы набираются из индивидуальных туристов, которых к нам посылают наши региональные агентства. Их заметно меньше, чем раньше.
Сильно снизилось число туристов из северных городов, а также из Беларуси. Едут в основном туристы из наших южных регионов.
При этом значительная часть заявок на экскурсии поступает буквально за часы, а туры с размещением бронируются за 3-4 дня. Так что планы на неделю – это уже дальний горизонт».
Осенью туроператор рассчитывает на школьные группы – уже идут запросы от региональных турфирм, которые готовят предложения для школ на осенние и зимние каникулы. Таких обращений, по словам эксперта, также стало заметно меньше, чем в предыдущие годы.
«Мы чувствуем, что у московских гостиниц проблемы с загрузкой, потому что если раньше получить места в популярном отеле в пик сезона было сложно, то сейчас они есть практически всегда. К тому же отели стали чаще к нам обращаться с предложением о сотрудничестве, пересмотре тарифов», – заметила эксперт..
По словам Осканы Булах, отельеры действительно из-за снижения спроса скорректировали прайс-листы: гостиницы 5* снизили цены в пределах 10-20% от тех, которые были заявлены на лето в начале года – правда, чем популярнее локация, где находится отель, тем меньше снижение цены.
Отели 4* снизили цены на лето по сравнению с тем, что предлагали зимой, на 7%. Объекты 3* и бюджетного сегмента придерживаются цен прошлого года.
По данным сервиса для отелей Travelline, на конец июля было совершено на 14% меньше бронирований размещения в столице, чем в то же время год назад. Средняя цена снижена на 5% – до 8230 рублей за двухместный номер. Причем бронирование бюджетного размещения до 2* снизилось более ощутимо (-19%), чем на 4-5*(-11%).
Почти 70% бронирований, сделанных в последние две недели через инструменты Travelline, приходится на август – их стало меньше на 11%.
На столько же снизилась средняя цена в этом месяце – до 10,4 тыс. рублей.
Сентябрь идет пока с плюсом в 9% по сравнению с прошлым годом. По статистике сервиса, размещение в Москве бронируется в среднем за 4 дня.
/TOURBUS.RU
ФОТО: МОСТУРИЗМ
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