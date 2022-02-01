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04 августа
Майя Ломидзе: Возвращение средств за отмененные туры в Крым может занять до полугода
Исполнительный директор АТОР рассказала о ситуации с аннулированием туров в Крым
Возвращение средств туристам за отмененные туры в Крым может занять у туроператоров до полугода, так как они сейчас работают с отелями для минимизации сроков и чаще всего возвращают собственные средства, сообщила сегодня в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Политика возвратов зависит от ситуации в каждом отеле. Как показывает практика с Анапой прошлого года, возвраты могут занимать и длительное время – до полугода. Туроператоры, со своей стороны, ведут работу с отелями по минимизации сроков возврата за отмененные поездки и в большой части случаев возвращают свои собственные средства.
Надеемся, что постановление правительства от 23 июля, определяющее порядок расходования выделенной помощи, будет способствовать более оперативному возврату средств конечному потребителю", - сказала она.
Ранее АТОР сообщила, что к концу июня были аннулированы поездки около 1 млн человек, а туроператоры в июне оформили возвраты примерно за 30 тыс. аннулированных путевок в Крым на общую сумму около 1,5 млрд рублей, и это лишь 15% от общего числа отказавшихся от поездки на полуостров.
В июне Крым посетили 600-650 тыс. туристов, которые приобрели туры примерно на 24 млрд рублей. Но значительная часть путешественников переориентировались на другие направления", - добавила она.
Однако наибольший прирост бронирований получили отели и санатории средней полосы, в том числе Подмосковья, расположенные на естественных водоемах.
Фото: russian.rt.com
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