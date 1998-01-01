Air Anka начинает рейсы из Сочи и Краснодара в Анталью

Пакетные туры на новой перевозке доступны у туроператоров Anex и «Интурист»

Первый после перерыва рейс Air Anka из Сочи в Анталью состоялся 2 августа. Уже 8 августа турецкая авиакомпания планирует возобновить полеты из Краснодара.

Туры на прямых рейсах доступны у Anex и «Интуриста», минимальная стоимость отдыха на двоих начинается от 79,5 тыс. руб, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

В августе самолеты Air Anka будут выполнять рейсы из Сочи в Анталью три раза в неделю. С сентября программа станет ежедневной.

Полеты из Краснодара должны начаться 8 августа с частотой четыре раза в неделю. Обе программы заявлены как минимум до начала ноября.

Таким образом, жители юга России смогут добраться до курортов Антальи прямыми рейсами без пересадок.

Пакетные туры на этой перевозке уже доступны для бронирования у туроператоров Anex и «Интурист».

Как мы сообщали ранее, в конце весны Air Anka была вынуждена приостановить полеты из нескольких городов России: в Росавиации тогда пояснили, что у авиакомпании отсутствовали необходимые разрешения на рейсы после 25 мая.

Туроператорам в экстренном порядке приходилось пересаживать клиентов на борта других перевозчиков.

«Возобновление полетов из Сочи и запуск программы из Краснодара – это важный шаг. Прямые рейсы Air Anka позволяют жителям южных регионов России с комфортом и без лишних стыковок добраться до турецких курортов, что особенно ценно в сезон отпусков.

Мы видим высокий спрос: первый же борт из Сочи вылетел с полной загрузкой, и мы ожидаем, что стабильный интерес к этим полетным программам благодаря проверенному продукту на популярных курортах Анталийского побережья сохранится и осенью», – прокомментировали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Отметим, что турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают предоставление существенных скидок российским туристам для поддержки спроса на отдых в стране. Об этом сегодня сообщил РИА «Новости» источник в турецком правительстве.

«Туристический сектор готов пойти на существенные скидки для российских туристов, учитывая последние цифры. Поток туристов из России продолжается, россияне вновь станут лидерами.

Этот вопрос обсуждается отраслевыми ассоциациями совместно с правительством», – сказал собеседник агентства.

Как ранее рассказал РИА «Новости» член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке, предоставление турецкими отелями скидок российским туристам связано с высокой конкуренцией между гостиницами и стремлением привлечь как можно больше отдыхающих из России.

/TOURBUS.RU