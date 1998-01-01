Новости Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о разграничении ответственности туроператоров и турагентов Важный законопроект комментирует глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов

Вчера Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о разграничении ответственности туроператоров и турагентов. Соответствующий проект закона размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, - сообщает авторский телеграм-канал юриста Георгия Мохова «Юридические Новости - Туризм»



Согласно размешенной в телеграм-канале информации, по законопроекту туроператор несет ответственность по договору о реализации туристского продукта, заключенному, в том числе, турагентом: - за непредоставление турагенту, туристу и (или) иному заказчику необходимой и достоверной информации о туристском продукте и (или) условиях путешествия;



- за несоответствие услуг, входящих в туристский продукт, (в том числе потребительских свойств туристского продукта) согласованным туроператором условиям путешествия, включая неоказание или ненадлежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт, если настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность несет третье лицо;



- за нарушение запрета на включение в туристский продукт в сфере внутреннего туризма или въездного туризма услуг гостиниц, иных средств размещения, сведения о которых не включены в реестр классифицированных средств размещения, а также услуг экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, сведения о которых не включены в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, услуг инструкторов-проводников, сведения о которых не включены в единый федеральный реестр инструкторов-проводников, установленного частью семнадцатой настоящей статьи;



- в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также договором о реализации туристского продукта.

В свою очередь турагент несет ответственность в случае неисполнения следующих обязательств: - по перечислению денежных средств, полученных от туриста и (или) иного заказчика, на расчетный счет туроператора в кредитной организации в размере и порядке, предусмотренных договором между турагентом и туроператором и (или) договором о реализации туристского продукта;



- согласованию с туроператором условий путешествия (в том числе потребительских свойств туристского продукта) на основании запроса туриста и (или) иного заказчика, адресованного турагенту;



- уведомлению туроператора о заключении с туристом и (или) иным заказчиком договора о реализации туристского продукта.

Также турагент несет ответственность за непредоставление туристу и (или) иному заказчику необходимой и достоверной информации об условиях путешествия и туристском продукте (в том числе потребительских свойств туристского продукта). Претензии туриста и (или) иного заказчика к качеству оказываемых турагентом услуг, не входящих в туристский продукт, а также требования о возмещении убытков, причиненных туристу и (или) иному заказчику действиями турагента, предъявляются турагенту в письменной форме не позднее 20 дней со дня окончания действия договора, заключенного турагентом с туристом и (или) иным заказчиком, и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий турагентом.

Турагент не несет ответственность за убытки и (или) причиненный туристу и (или) иному заказчику вред, которые возникли вследствие непредоставления туроператором турагенту полной и достоверной информации, предназначенной для доведения ее до туриста и (или) иного заказчика.



В договоре, заключаемом турагентом должно содержаться обязательство турагента о перечислении денежных средств, полученных от туриста и (или) иного заказчика, на расчетный счет туроператора в кредитной организации в размере и порядке, предусмотренных договором между турагентом и туроператором и (или) договором о реализации туристского продукта.

По проекту закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

/TOURBUS.RU

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