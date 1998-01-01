Эксперты: «Прохладный отпуск» становится трендом

Российские регионы активно принимают этим летом туристов, «бегущих от жары»

Путешественники все чаще выбирают направления с умеренным климатом — новый тренд получил название coolcation («прохладный отпуск»). Для российских туристов это открывает новые перспективы внутри страны.

Эксперты отмечают устойчивый рост интереса к северным и горным регионам России, где летом сохраняется комфортная температура.

Аномальная жара, обрушившаяся на Европу и южные регионы в 2026 году, кардинально меняет туристические предпочтения. Вместо изнуряющего зноя на традиционных пляжных курортах путешественники все чаще выбирают направления с умеренным климатом, где можно наслаждаться летом без изнурительной духоты.

Как рассказала «Известиям» руководитель компании «Центр отдыха и туризма» Люсинэ Кодякова, новый тренд получил название coolcation — «прохладный отпуск».

По словам эксперта, это не сиюминутная реакция на аномальные температуры, а устойчивая тенденция в сознании туристов.

«Комфортная погода уже вышла на передний план», — подчеркнула г-жа Кодякова. Волны жары, лесные пожары и переполненность популярных курортов заставляют путешественников искать регионы с более мягкой погодой.

Для российских туристов тренд на прохладный отпуск открывает новые перспективы внутри страны. Эксперты отмечают устойчивый рост интереса к северным и горным регионам России, где летом сохраняется комфортная температура.

Карелия — один из главных бенефициаров нового тренда. Озера, леса и умеренный климат привлекают туристов, уставших от жары. Популярность региона растет: по данным сервисов бронирования, спрос на размещение в Карелии этим летом вырос на 15–25% по сравнению с прошлым годом.

Мурманская область и Кольский полуостров — еще одно перспективное направление. Умеренное лето и уникальная природа привлекают все больше туристов. По прогнозам региональных властей, в 2026 году турпоток в Заполярье вырастет на 10% и превысит 870 тыс. человек.

Алтай остается одним из самых востребованных направлений для прохладного отдыха. Горный воздух, чистейшие озера и умеренный климат привлекают как любителей активного туризма, так и тех, кто ищет уединения. По итогам 2025 года регион принял около 2,4 млн туристов, заняв 8-е место в Национальном туристическом рейтинге.

Байкал — еще одна точка притяжения. Летом здесь редко бывает жарко, а уникальная природа и возможность совместить отдых с экскурсионными программами делают озеро популярным направлением.

Наибольший интерес у российских туристов, выбирающих coolcation, вызывают также Архангельская область и Камчатка. В этих регионах лето остается умеренным, что позволяет развивать экологический и активный туризм, привлекая путешественников, которые ищут комфортную погоду без изнуряющей жары.

При этом северные и горные направления сталкиваются с новым вызовом: им требуется развивать инфраструктуру, чтобы избежать дефицита качественных отелей и сервисов. По словам Кодяковой, туристы готовы платить больше за комфорт, безопасность и качество отдыха, а не только искать выгодные цены.

Мировой тренд на coolcation подтверждается статистикой: по данным Европейской туристической комиссии, почти треть путешественников по Европе ищут более прохладные направления для отдыха.

В России этот тренд совпадает с растущим интересом к внутреннему туризму — аналитики сервиса онлайн-бронирования «Островок» сообщили, что каждое пятое бронирование на лето приходится на путешествия выходного дня. В июле и августе на поездки с пятницы или субботы по воскресенье приходится 20% всех бронирований по России.

«Прохладный отпуск» перестает быть экзотикой — он становится новой нормой туристической индустрии, и российские регионы готовы занять свою нишу в этом сегменте, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU