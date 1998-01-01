Туроператоры просят соблюдать меры предосторожности в Таиланде

Ранее стало известно об убийстве в Таиланде россиян — брата и сестры Назимовых

Ассоциация туроператоров России рекомендовала российским туристам в Таиланде соблюдать меры предосторожности после трагедии с сестрой и братом Назимовыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

В АТОР посоветовали путешественникам не уходить далеко от курортных зон и туристических мест без сопровождения гидов, а также всегда оставаться на связи.

Туроператоры положительно оценили инициативу властей Таиланда по усилению безопасности, выразив надежду на то, что это поможет укрепить репутацию страны как безопасного направления.

В ассоциации подчеркнули, что в целом ситуация на таиландских курортах спокойная, и криминальные инциденты случаются крайне редко, однако полностью исключить их нельзя.

Данные рекомендации появились после того, как стало известно об убийстве в Таиланде двух молодых россиян

По информации СМИ, 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман (на фото) пропали 26 июля. Рано утром они вдвоем выехали из жилого комплекса Bristol Park Pattaya в районе Хуай Яй на скутере.

Позднее этот байк нашли разобранным на части и закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Мать пропавших обратилась в полицию после того, как на ее телефон пришло экстренное сообщение с меткой о местонахождении дочери.

Правоохранители выяснили, что незадолго до исчезновения Назимовы общались с двумя неизвестными мужчинами, после чего все четверо уехали на байках в одном направлении и пропали.

Позднее подозреваемых задержали. Они сознались в убийстве и показали место захоронения тел. Более того, в этом месте были найдены еще три тела.

Позднее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес соболезнования и извинения в связи со случившимся, а также гарантировал, что наказание преступникам не будут смягчать.

«Мы приносим свои извинения за случившееся», — сказал он журналистам во время визита в Паттайю, где расследуют дело об убийстве россиян.

Премьер заверил, что подобное больше не случится в его стране.

Ранее в Таиланде потребовали высшей меры наказания за преступление против россиян.

/TOURBUS.RU

ФОТО: https://haqqin.az



