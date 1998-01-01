В Москве представили «Диво дивное Городецкое»

Известный своей уникальной росписью Городец - самый посещаемый туристами малый город Нижегородской области

Совместный проект Всероссийского музея декоративного искусства и фабрики «Городецкая роспись» - выставка «Диво дивное городецкое», посвящен одному из самых узнаваемых художественных промыслов России. Экспозиция представляет городецкую роспись как целостный художественный мир, сформированный на основе многовековых традиций Нижегородского Поволжья, - сообщает наш специальный корреспондент.

По данным Министерства туризма и промыслов Нижегородской области, в середине 2025 года был зафиксирован рост турпотока в регион по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. Прогнозируется, что в этом году поток гостей в Нижегородской области превысит прошлогодний показатель в 4,7 млн. человек.

При этом, основанный в 1152 году Городец, в 2023 –м был признан самым посещаемым малым городом Нижегородской области.

Так, в 2025 году город посетили около 900 тысяч человек и во многом, таким показателям способствует развитие событийного туризма и многочисленные фестивали, популяризирующие народные промыслы. Например, фестиваль «Мастера Золотого кольца», который был приурочен к вхождению Городца в туристический маршрут «Золотое кольцо» и 90-летию фабрики «Городецкая роспись», за два дня посетили более 37 тысяч гостей, а свои работы представили 20 предприятий народных художественных промыслов.

На открытии выставки в Москве, директор фабрики «Городецкая роспись» Сергей Мартышин отметил, что присутствие на такой знаковой площадке, как Музей декоративного творчества, очень важно, как повышение узнаваемости уникальных народных художественных промыслов Городца.

Посетители могут увидеть путь промысла целиком – от старинных образцов до современных работ, - рассказал он. - Наш город обладает богатым историко-культурным наследием, и именно промыслы стали мощным магнитом для гостей, способствуя росту туристического потока. В 2022 году фабрику городецкой росписи выкупила ГК «Сладкая жизнь» и масштабные изменения позволили восстановить производство.

Более того, - открыть в июне 2025 года Музей городецкой росписи, где сегодня можно познакомиться с историей уникального художественного течения XIX века. Для музея было специально отреставрировано здание торгового павильона конца XIX века на берегу Волги и в настоящий момент ему официально присвоен статус объекта культурного наследия».

Директор Всероссийского музея декоративного искусстваТатьяна Рыбкина добавила, что выставка «Диво дивное городецкое» приглашает москвичей и гостей столицы совершить настоящее путешествие сквозь время – от истоков промысла, связанных со старообрядческой культурой, иконописью и деревянной резьбой, до современных произведений мастеров фабрики «Городецкая роспись».

Через яркие образы коней, птиц, цветочных гирлянд, через сцены народной жизни и даже космонавтов, раскрывается удивительный мир, где повседневность превращается в праздник.

В процессе подготовки выставки работниками музея была совершена творческая экспедиция в Городец и по итогам, материалы поездки: фотографии, костюмы и т.п., легли в основу концепции проекта.

Татьяна Вячеславовна уточняет, что для музея крайне важно не только изучать коллекции, но и фиксировать современное состояние производств, связанных с художественной промышленностью. Поэтому экспедиции — важная часть музейной работы, которая редко видна зрителю, но именно она помогает глубже понимать предмет, его происхождение и культурный контекст.

«Наш музей исторически наследует традицию прямой работы с промыслами и предприятиями и я искренне верю, что у народных художественных промыслов есть не только великое прошлое, но и большое будущее», - добавляет Рыбкина.

Всего на выставке представлено более 250 произведений XVIII–XXI веков из собрания МДИ и современных мастерских. Среди самых уникальных предметов: донце прялки работы Фёдора Красноярова начала XX века; панно «Посев в деревне» Игнатия Мазина 1930-х годов и тарелка «Всадники» 1959 года, созданная художником Алексеем Коноваловым, сыгравшим важную роль в сохранении и развитии городецкого промысла в послевоенные годы и др.

Выставку сопровождает просветительская программа, включающая экскурсии и мастер-классы по городецкой росписи.

Открыта выставка будет до 20 сентября.

/TOURBUS.RU