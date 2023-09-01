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03 августа
Обеспокоенные чиновники стран ЕС предложили исключить Испанию из Шенгена
По мнению экспертов, нынешние события вряд ли отразятся на выдаче россиянам шенгенских виз
По информации СМИ, для стабилизации обстановки в городе Сеута — крошечном испанском анклаве в Марокко, куда в последние дни прорвались десятки тысяч беженцев из Северной Африки, - власти Испании были вынуждены направить туда дополнительные силы полиции и военных.
Отметим,что хотя официально это испанская территория. Марокко считает город своей “оккупированной территорией”.
Как отмечает сегодня пресс-служба РСТ, нынешний кризис оказался гуманитарной катастрофой в самом городе и вызвал резкую реакцию со стороны некоторых стран Шенгена, вплоть до требования исключить Испанию из соглашения.
Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности рассмотреть чрезвычайные меры, включая возможное ограничение свободного перемещения с Испанией, так как она не справляется с охраной границ. Сеута, как и Мелилья, – единственная сухопутная граница между Европейским союзом и Африкой. Если ее удается пересечь, человек оказывается в Европейском союзе.
Однако, как пояснил руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль, исключить страну из Шенгенской зоны в одностороннем порядке нельзя – такая процедура в законодательстве ЕС просто не предусмотрена.
«Об этом, в частности, говорил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Поэтому призывы отдельных политиков Италии, Финляндии, Дании – это, прежде всего, политический сигнал, а не рабочий механизм», – заметил он.
По словам эксперта, ранее уже был прецедент обсуждения такой проблемы – более десяти лет назад, во время масштабного миграционного кризиса 2015 года, Совет ЕС рассматривал возможность исключения Греции из Шенгена из-за проблем с погранконтролем. Но в итоге от этой идеи отказались именно из-за отсутствия правовой базы.
Как пояснил руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов, заявление премьер-министра Италии касается не исключения Испании из Шенгена, а возможной приостановки применения правил свободного перемещения именно в отношении этой страны. Шенгенский кодекс границ допускает лишь временное восстановление контроля на внутренних границах при наличии серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности.
Этим механизмом регулярно пользуются Германия, в которой проверки на всех сухопутных границах продлены как минимум до сентября 2026 года, а также Австрия, Франция, Нидерланды, Польша, в том числе сама Италия на границе со Словенией.
«Даже запуск восстановления контроля на границе требует времени и серьезных усилий. Не думаю, что дойдет до этого, и уж тем более до исключения Испании из Шенгена. Выступления некоторых политиков – скорее, попытка политического давления на эту страну. К тому же конфликт уже улаживается», – говорит руководитель визовой службы компании «Туртранс-Вояж» Иван Балановский.
Несмотря на масштабность конфликта, Испания и Марокко довольно оперативно договорились о взаимодействии по возвращению нелегальных мигрантов и охране границы. По последним данным, из примерно 60 тыс. мигрантов, незаконно проникших на территорию Сеуты, порядка 38 тыс. уже возвращено на родину.
Г-н Балановский также полагает, что для туристов, в том числе, российских мало что изменится в ближайшем будущем. С ним согласен г-н Кайль: даже если какие-то страны введут усиленный контроль на границах, это не закроет Шенген для всех навсегда – мера временная и точечная. Но, конечно, она может добавить сложностей и задержек при поездках
Нынешние события вряд ли отразятся на выдаче шенгенских виз, в том числе гражданам России, полагает Михаил Абасов. Правила выдачи краткосрочных виз остаются общими для всей зоны, а решения принимают национальные консульства исходя из собственной оценки рисков и действующей политической конъюнктуры.
«Уже действующие ограничения в отношении россиян связаны с геополитическими факторами последних лет, а не с двусторонним напряжением между Римом и Мадридом. Если Италия все же введет дополнительные проверки на направлениях, связанных с Испанией, путешественники могут столкнуться с более тщательным контролем документов при перемещении внутри зоны.
Но это операционный уровень, который не меняет условия и процедуры получения самой визы», – заметил он.
/TOURBUS.RU
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