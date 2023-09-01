Новости Обеспокоенные чиновники стран ЕС предложили исключить Испанию из Шенгена По мнению экспертов, нынешние события вряд ли отразятся на выдаче россиянам шенгенских виз

По информации СМИ, для стабилизации обстановки в городе Сеута — крошечном испанском анклаве в Марокко, куда в последние дни прорвались десятки тысяч беженцев из Северной Африки, - власти Испании были вынуждены направить туда дополнительные силы полиции и военных. Отметим,что хотя официально это испанская территория. Марокко считает город своей “оккупированной территорией”. Как отмечает сегодня пресс-служба РСТ, нынешний кризис оказался гуманитарной катастрофой в самом городе и вызвал резкую реакцию со стороны некоторых стран Шенгена, вплоть до требования исключить Испанию из соглашения. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности рассмотреть чрезвычайные меры, включая возможное ограничение свободного перемещения с Испанией, так как она не справляется с охраной границ. Сеута, как и Мелилья, – единственная сухопутная граница между Европейским союзом и Африкой. Если ее удается пересечь, человек оказывается в Европейском союзе. Однако, как пояснил руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль, исключить страну из Шенгенской зоны в одностороннем порядке нельзя – такая процедура в законодательстве ЕС просто не предусмотрена. «Об этом, в частности, говорил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Поэтому призывы отдельных политиков Италии, Финляндии, Дании – это, прежде всего, политический сигнал, а не рабочий механизм», – заметил он. По словам эксперта, ранее уже был прецедент обсуждения такой проблемы – более десяти лет назад, во время масштабного миграционного кризиса 2015 года, Совет ЕС рассматривал возможность исключения Греции из Шенгена из-за проблем с погранконтролем. Но в итоге от этой идеи отказались именно из-за отсутствия правовой базы. Как пояснил руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов, заявление премьер-министра Италии касается не исключения Испании из Шенгена, а возможной приостановки применения правил свободного перемещения именно в отношении этой страны. Шенгенский кодекс границ допускает лишь временное восстановление контроля на внутренних границах при наличии серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности. Этим механизмом регулярно пользуются Германия, в которой проверки на всех сухопутных границах продлены как минимум до сентября 2026 года, а также Австрия, Франция, Нидерланды, Польша, в том числе сама Италия на границе со Словенией. «Даже запуск восстановления контроля на границе требует времени и серьезных усилий. Не думаю, что дойдет до этого, и уж тем более до исключения Испании из Шенгена. Выступления некоторых политиков – скорее, попытка политического давления на эту страну. К тому же конфликт уже улаживается», – говорит руководитель визовой службы компании «Туртранс-Вояж» Иван Балановский. Несмотря на масштабность конфликта, Испания и Марокко довольно оперативно договорились о взаимодействии по возвращению нелегальных мигрантов и охране границы. По последним данным, из примерно 60 тыс. мигрантов, незаконно проникших на территорию Сеуты, порядка 38 тыс. уже возвращено на родину. Г-н Балановский также полагает, что для туристов, в том числе, российских мало что изменится в ближайшем будущем. С ним согласен г-н Кайль: даже если какие-то страны введут усиленный контроль на границах, это не закроет Шенген для всех навсегда – мера временная и точечная. Но, конечно, она может добавить сложностей и задержек при поездках Нынешние события вряд ли отразятся на выдаче шенгенских виз, в том числе гражданам России, полагает Михаил Абасов. Правила выдачи краткосрочных виз остаются общими для всей зоны, а решения принимают национальные консульства исходя из собственной оценки рисков и действующей политической конъюнктуры. «Уже действующие ограничения в отношении россиян связаны с геополитическими факторами последних лет, а не с двусторонним напряжением между Римом и Мадридом. Если Италия все же введет дополнительные проверки на направлениях, связанных с Испанией, путешественники могут столкнуться с более тщательным контролем документов при перемещении внутри зоны. Но это операционный уровень, который не меняет условия и процедуры получения самой визы», – заметил он. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка