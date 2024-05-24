Министр туризма Турцию: В первом полугодии страну посетили 2, 65 млн россиян

При этом, по мнению аналитиков, рост российского турпотока в Турцию был обеспечена в первую очередь не курортами, а авиахабом в Стамбуле

Российский турпоток в Турцию в первом полугодии составил почти 2,65 млн, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой (на фото) в минувшую пятницу на пресс-конференции в Стамбуле.

"За первые 6 месяцев 2026 года Турцию посетили 25,8 млн иностранных туристов. Число туристов из России – лидера по турпотоку – достигло почти 2,65 миллиона, это на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - цитирует его пресс-служба министерства.

Согласно статистике министерства, в топ-3 крупнейших туристических рынков также вошли Германия, откуда в первом полугодии прибыли 2,44 млн туристов и Великобритания – 1,58 млн.

Министр добавил, что прогнозы по второму полугодию свидетельствуют о заметном улучшении показателей до конца года.

"Благодаря реализуемым стратегическим инициативам нам удалось сохранить доходы от туризма на уровне 2025 года: по итогам первого полугодия они составили внушительные 25,8 млрд долларов США", - подчеркнул г-н Эрсой.

По данным министерства, средняя продолжительность пребывания туристов в Турции выросла на 0,5% и достигла 10,01 ночи, а расходы в расчете на одну ночь увеличились на 2,6 % — до 109 долларов США.

При этом, сообщает Аналитическая служба АТОР, положительная динамика российского турпотока в Турцию в первом полугодии 2026 года была обеспечена не пляжными курортами, а большей активностью путешественников, использовавших Стамбул как транзитный узел на пути к месту отдыха в третьи страны.

Это следует из структуры распределения российского турпотока в Турцию в первом полугодии:

Анталья: 1 313 336 820 визитов россиян (-6,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года). Доля Антальи в российском турпотоке за 6 месяцев: 49,6%

Эгейское побережье (провинция Мугла): 111 864 визита россиян (-6,7% по сравнению с тем же периодом 2025 года). Доля Эгейского побережья в российском турпотоке за 6 месяцев: 4,2%

Стамбул (включая транзит): 1 059 062 визита россиян (+13,7% по сравнению с тем же периодом 2025 года). Доля Стамбула в российском турпотоке за 6 месяцев: 40%.

Еще 6,2% россиян прибыли через иные пункты пропуска.

Что же касается июня, то в первом летнем месяце в Турции этой стране было зафиксировано 5 540 424 прибытия иностранных граждан. Это на 4% меньше, чем в том же мясяце 2025 года, - сообщает иакже Аналитическая служба АТОР.

Из всех массовых рынков в плюсе в июне оказалась только Россия.

В Анталью в июне 2026 года прибыли 569 094 россиян (-4% по сравнению с июнем 2025 года). Это 62,8% от всего российского турпотока в Турцию в июне.

Несмотря на то, что российский турпоток оказался в небольшом минусе, Россия уверенно лидирует в Анталье на фоне куда большего спада остальных рынков: ее доля среди всех иностранных посетителей Антальи превысила 29%.

Провинцию Мугла, где расположены основные курорты Эгейского побережья Турции, посетили в июне 71 470 россиян, что всего на 0,5% больше, чем в июне прошлого года. Доля Эгейского побережья в июньском российском турпотоке в Турцию составила 7,9%.

Стамбул в июне, в том числе с целью транзита в третьи страны, посетили 205 672 россиян (+16,7% к июню 2025 года). Доля Стамбула в российском турпотоке за июнь – 22,7%.

Остальные россияне (6,6%) приехали в Турцию через другие пункты въезда (черноморские порты, Анкара, Измир, Мерсин, наземные пункты пропуска на границе с Грузией и Болгарией)

/TOURBUS.RU

ФОТО: beyazgazete.com