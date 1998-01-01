Глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов покинул свой пост

Теперь Сергей Иванов займет должность пост первого заместителя АО "Корпорация Туризм.РФ"

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов освобожден от занимаемой должности.

Соответствующий указ подписан главой республики Рустамом Миннихановым и размещен на его сайте в пятницу.

"Освободить Иванова Сергея Евгеньевича от должности председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте указа.



В Госкомитете республики по туризму "Интерфакс" сообщили, что Иванов займет пост первого заместителя в АО "Корпорация Туризм.РФ" и будет заниматься задачами по созданию "Казань-марины" в Лаишевском районе Республики Татарстан, а также реализацией проектов по развитию туризма на федеральном уровне.

"Мы уверены, что его опыт позволит вывести проекты на новый этап", - добавили в ведомстве.

Отметим, что г-н Иванов возглавлял Государственный комитет Татарстана по туризму с марта 2014 года.





Туристический поток в Казань вырос в первом полугодии 2026 года на 6%, сообщаила ранее в этом месце пресс-служба мэрии города.

"За первое полугодие 2026 года Казань посетили около 3 млн гостей, что на 6% больше показателей аналогичного периода 2025 года", - говорилось в сообщении.

При этом совокупный вклад индустрии гостеприимства в экономику столицы Татарстана за полгода достиг 50 млрд рублей.



По данным Комитета по развитию туризма, в среднем туристу Казани - 40 лет. Большую часть составляют женщины - 58% гостей, мужчины - 42%. Около трети посетителей Казани - семьи с детьми.

Чаще всего в столицу Татарстана приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Чебоксар и Йошкар-Олы.

Доля зарубежных гостей сейчас составляет 2% от общего потока. В планах увеличить этот показатель на 4,3%.



Самыми популярными локациями у гостей города по-прежнему остаются Казанский Кремль, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная, центр семьи "Казан" и улица Баумана.

Чтобы удержать туриста в регионе на большее количество дней, планируется активнее предлагать маршруты по достопримечательностям Татарстана, выходящим за пределы столицы.

Для системного роста турпотока предлагается сделать ставку на развитие всесезонных точек притяжения. В частности, предложено создать масштабный каток вокруг Центра семьи "Казан".

/TOURBUS.RU

ФОТО: Российское информационное агентство "Рустим"