Новости Путешественник Николай Литау: «У яхтенного туризма в России — огромные перспективы» За 30 лет Николай Литау на своей яхте «Апостол Андрей» совершил три уникальных кругосветных путешествия и установил пять мировых рекордов

Этим летом российская яхта «Апостол Андрей» встретит своё 30-летие на 80-й широте, в районе архипелага Земля Франца-Иосифа Знаменитый путешественник Николай Литау - действительный член Русского географического общества, кавалер Ордена Мужества, российский яхтсмен совершил на построенной под его руководством яхте «Апостол Андрей» три кругосветных путешествия и установил пять мировых рекордов, - сообщает наш специальный корреспондент. Оставив за кормой 190 тысяч морских миль, он прошел все океаны и стал организатором и участником множества уникальных экспедиций в Арктику и Антарктику. В настоящее время его яхта «Апостол Андрей» встречает своё 30-летие на 80-й широте, в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в составе экспедиции «Легенды Арктики». По словам Литау, чтобы быть настоящим полярником, надо иметь особый склад характера и быть в душе романтиком. Годами выдерживать такие суровые условия жизни, и при этом снова и снова отправляться в океан можно только имея романтическую натуру. Так, 80-я широта, выбранная для юбилея, не случайна. Символ восьмерки у него везде: на яхте, на визитке. - Когда мы прошли первую кругосветку — в основном меридиональным маршрутом, через Северный морской путь, — а вторую в Западном полушарии, через Антарктику и Северо-Западный проход, получилось, что на карте земного шара эти два маршрута образовали фигуру, похожую на восьмёрку, - рассказывает он, - Так и появился проект «Восьмёрка Литау» — символ, бренд, «наше всё». Как рассказал нашему порталу сам путешественник, «Я начинал свою трудовую деятельность рабочим на сахарном комбинате. Как-то, один из моих коллег побывал в геологоразведывательной экспедиции и после, буквально взахлеб рассказывал о красотах Джунгарского Алатау. Этого оказалось достаточно, чтобы я уволился с завода и тоже подался в экспедицию маршрутным рабочим. Это был, «первый звоночек». Все свое свободнее время я стал посвящать туризму во всех его проявлениях: горному, водному, конному, на снегоходах, а в 1987 году записался в яхт-клуб Буревестник – начал заниматься парусным спортом. В 38 лет получил диплом яхтенного капитана и в 1993 году, отказавшись от обычной жизни на суше, превратил свой мир в нескончаемую дорогу»… Говоря о любимых местах, Николай отмечает Мадейру и остров Пасхи: - "Это космическое впечатление! Почти тысяча истуканов по всему острову: некоторые стоят, некоторые лежат, некоторые ещё не отделились от скалы. А вот самым сложным было, конечно, первое кругосветное путешествие: вокруг Восточного полушария через Северный Морской путь. В океане сложнее на первых порах морально: от его безбрежности, от удаленности берегов и портов". Особая миссия Литау - возвращать забытые имена. Не так много людей хорошо знают историю арктического мореплавания. Например, недавно экспедиция нашла весло вельбота, которому около 120 лет — возможно, оно принадлежало группе барона Толля или Колчака. В 2023 году фрагмент передали в Музей Мирового океана в Калининграде, к 120-летию спасательной экспедиции на остров Беннетта. Говоря о перспективах развития яхтенного туризма в России, Николай Литау уверен, что они есть и большие. Но строительство марин требует больших бюджетов и самая затратная часть — это гидротехнические сооружения. Ощущается и дефицит специалистов: капитанов, шкиперов, сервисных инженеров. По его словам, к сожалению, сегодня для развития яхтенного туризма не хватает современных марин — стоянок, где можно безопасно причалить, заправиться топливом, водой, провести мелкий ремонт, закупиться. Часто инженерная инфраструктура изношена. Из-за этого сложно выстраивать длинные, удобные маршруты: яхтсменам часто не хватает точек для ночёвки и полноценного сервиса. К тому же, яхтенный сезон в России ограничен по времени, что снижает потенциал для развития круглогодичного туризма. Открыты и многие законодательные вопросы, в частности, отсутствие единых российских прав на управление парусными судами, признание иностранных прав на территории России и т.п. Игроками яхтенного рынка эти вопросы поднимаются уже не первый год, но пока, к сожалению, решения нет. Также сильно бьет по рынку зарегулированность процедур входа-выхода из портов и при перемещении внутри страны. Добавим, что возвращение «Апостола Андрея» в Центральный яхт-клуб Санкт-Петербурга намечено на сентябрь-октябрь 2026 года через Мурманск, Беломорско-Балтийский канал и Петрозаводск. /TOURBUS.RU фото: (С) Вера Голицына

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