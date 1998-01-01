Суд продлил арест по делу о мошенничестве с турами для блогеров

Хатуна Аташян выдавала себя за организатора отдыха за рубежом на выгодных условиях по рекламным контрактам

Хамовнический суд Москвы продлил до 3 сентября содержание под стражей Хатуны Аташян (на фото), обвиняемой в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок для блогеров, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на объединение судов общей юрисдикции в столице.

"Суд продлил до 3 сентября 2026 года срок содержания под стражей в отношении Аташян Хатуны Владимировны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст 159 УК РФ", - говорится в сообщении в соцсетях.

Согласно данным следствия, обвиняемая выдавала себя за организатора отдыха в различных отелях и размещала в соцсетях информацию о возможности поездок за рубеж на выгодных условиях по рекламным контрактам.

После получения денег она под вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь. Большинство пострадавших от ее схемы – блогеры.



В прокуратуре Москвы уточнили, что сумма причиненного ущерба устанавливаются. По данным СМИ, ущерб оценивается более чем в 50 млн рублей. Точное число пострадавших неизвестно, но, как считают правоохранители, оно может достигать 70 человек.

Среди них – и популярные блогеры-миллионники, например, Николь Сахтариди, Катя Мезенова, Аля Еникеева, Анетта Радо, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие “инфлюенсеры” с миллионной аудиторией.



До скандала Хатуна Аташян была известна как художница в жанре современного искусства, а в блогерской среде – как менеджер по работе с отелями.

Девушка регулярно появлялась на светских мероприятиях, общалась с инфлюенсерами и предлагала услуги по организации отдыха за границей за рекламу и отметки в соцсетях.

По данным прокуратуры Москвы, женщина признала вину.

/TOURBUS.RU

Фото: Соцсети Х. Аташян