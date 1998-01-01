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31 июля
Суд продлил арест по делу о мошенничестве с турами для блогеров
Хатуна Аташян выдавала себя за организатора отдыха за рубежом на выгодных условиях по рекламным контрактам
Хамовнический суд Москвы продлил до 3 сентября содержание под стражей Хатуны Аташян (на фото), обвиняемой в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок для блогеров, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на объединение судов общей юрисдикции в столице.
"Суд продлил до 3 сентября 2026 года срок содержания под стражей в отношении Аташян Хатуны Владимировны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст 159 УК РФ", - говорится в сообщении в соцсетях.
Согласно данным следствия, обвиняемая выдавала себя за организатора отдыха в различных отелях и размещала в соцсетях информацию о возможности поездок за рубеж на выгодных условиях по рекламным контрактам.
После получения денег она под вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь. Большинство пострадавших от ее схемы – блогеры.
Среди них – и популярные блогеры-миллионники, например, Николь Сахтариди, Катя Мезенова, Аля Еникеева, Анетта Радо, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие “инфлюенсеры” с миллионной аудиторией.
Девушка регулярно появлялась на светских мероприятиях, общалась с инфлюенсерами и предлагала услуги по организации отдыха за границей за рекламу и отметки в соцсетях.
/TOURBUS.RU
Фото: Соцсети Х. Аташян
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