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31 июля
Эксперты: Без прямых перелетов рост турпотока из России в Мексику невозможен
В Москве прошел деловой форум «Мексиканские Карибы» с участием мексиканских и российских туркомпаний
Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, в Москве прошел форум с участием мексиканских и российских туристических компаний, организованный посольством Мексики и общественной организацией «Деловая Россия». Мероприятие «Мексиканские Карибы» посетили порядка 60 российских туроператоров, турагентств и профильных выставок.
С деловым визитом из Мексики прибыла делегация туристического и гостиничного бизнеса во главе с представителем Совета по продвижению туризма штата Кинтана-Роо Рейнальдо Дзиб Купулем.
«Это наше первое крупное мероприятие в послековидный период. Мексика очень заинтересована российских туристах, мы также думаем о привлечении мексиканских туристов в Россию. Конечно, один из ключевых вопросов здесь – прямые перелеты.
Надеемся на их возобновление, в том числе на открытие чартерных рейсов.
Пока взаимные турпотоки неравномерны: в прошлом году в Мексике побывали 27 тыс. российских туристов, а в России всего 2,8 тыс. мексиканских, то есть в десять раз меньше», – сказал на встрече с журналистами посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас.
Всего в 2025 году Мексика приняла 48 млн иностранных туристов, это на 6% больше, чем годом ранее. Туризм принес стране доход более $35 млрд – рост составил 6% к показателям 2024 года.
Как отметила владелица принимающей компании Trip 2 Mexico Ксения Тарасова, сейчас страну посещают преимущественно туристы люксового сегмента. «Перелеты очень дорогие, да и путешествия по Мексике никогда не были бюджетными. Билеты со стыковкой, например, в Стамбуле стоят $1,5-2 тысячи. Раньше туристы летели через Кубу, это был очень хороший вариант. Можно долететь и через Хайнань из Владивостока или Москвы. Недавно принимали группу 40 человек на чемпионат мира по футболу», – рассказала она.
Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева сообщила, что спрос на Мексику никогда не прекращался, но, конечно, речь не идет о массовых продажах. «В отсутствие прямых рейсов на Кубу, откуда мы брали блочную перевозку по маршруту Гавана – Канкун местными авиалиниями, сейчас летаем через Стамбул на Turkish Airlines со стыковкой в Панаме. Такие рейсы оказались востребованы, даже несмотря на две стыковки: Москва – Стамбул – Панама – Канкун.
В топе спроса у нас по-прежнему пляжный отдых в Канкуне и на Ривьера Майя», – уточнила она.
По словам коммерческого директора Tez Tour Воскана Арзуманова, сейчас по Мексике приходят единичные заявки. Прошедший чемпионат мира по футболу дал несколько дополнительных запросов, однако заметного роста продаж в компании не фиксируют.
«Куба, Мексика и Доминикана в разные периоды были массовыми направлениями на российском рынке, но только при наличии прямых полетных программ. Сейчас ни одно из этих направлений массовым назвать нельзя, как и утверждать, что Мексика может автоматически заместить Кубу.
Перераспределение спроса возможно, опять же, при появлении прямых рейсов в Канкун. Пока туристам приходится лететь с пересадкой, направление значительно расти не будет», – подчеркнул эксперт.
Одним из наиболее удобных вариантов перелета из Москвы в Канкун с одной пересадкой остаются рейсы Turkish Airlines через Стамбул. Минимальная стоимость билета туда и обратно начинается от 135 тыс. рублей.
Средний чек составляет 250-300 тыс. рублей на человека при двухместном размещении.
В результате семейная поездка сопоставима с отдыхом на Мальдивах в отелях высокого уровня, а в отдельных случаях даже дороже.
/TOURBUS.RU
ФОТО: https://mexicoindustry.com
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