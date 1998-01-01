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Аэропорт Антальи меняет схему встречи организованных туристов

Представители турбизнеса Антальи и трансферных компаний выражают серьезное недовольство нововведениями

Аэропорт Антальи с августа запретит принимающим организованных туристов компаниям использовать таблички с названиями и логотипами, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

"В международном аэропорту Антальи вводится новая система встречи организованных туристов.

С 00:00 31 июля пассажиров будут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами.

Использовать в зоне прилета отдельные таблички с названиями и логотипами туроператоров и принимающих компаний запретят", - говорится в сообщении.



Как отметили в ассоциации, в зоне встречи пассажиров с 31 июля установят 13 блоков из оргстекла, обозначенных крупными буквами от A до M.

"Туристические агентства распределили по группам – по девять компаний на одну стойку.

На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов – по шесть от каждого агентства", - пояснили в АТОР.



Перед поездкой туристам должны будут сообщить букву нужной стойки. После выхода из зоны прилета пассажир подойдет к ней, найдет свою фамилию, а ожидающий за стойкой представитель компании проводит его к трансферному автомобилю.



"Ответственность за каждую стойку возложат на закрепленные за ней туристические агентства. Они не должны допускать к работе у стойки частных встречающих и организации, не являющиеся турагентствами", - отметили в ассоциации.



За соблюдением порядка будут следить сотрудники полиции и инспекторы регионального представительского совета Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB).

При выявлении нарушений к соответствующей стойке могут применить санкции по решению администрации аэропорта.



Как мы писали ранее, в мае этого года в аэропорту Антальи уже изменились правила для индивидуальных трансферов: их вынесли за аэропортовую парковку и выделили отдельную стойку с логотипами компаний.

Представители туристического бизнеса Антальи и трансферных компаний уже выражают серьезное недовольство нововведениями, отмечают в АТОР.

Во-первых, турбизнесу непонятна спешка (так, многие турагенты в связи с ограничениями мессенджеров и интернета могут просто не успеть оповестить о новых правилах своих туристов, прилетающих завтра).

Во-вторых, новая система выглядит сложной, громоздкой и непонятной. В нее надо вникать, а сделать это туристам, например, после ночного перелета, не так просто.

Кроме того, у стоек опять будет создаваться толпа из выискивающих свои фамилии.

Представители турецкого турбизнеса недоумевают, почему для новшества, нарушающего более понятный порядок встречи, был выбран самый пик сезона.

Гораздо проще было бы тестировать такие спорные схемы в октябре или ноябре, говорят они.

/TOURBUS.RU