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Рейсы в Паттайю и на Пхукет этой зимой заявлены уже из 20 городов России

Сейчас Таиланд занимает первое место среди зимних направлений с долей 52% от общего объема продаж.

Как сообщает пресс-служба АТОР, туроператоры активно формируют чартерные и блочные полетные программы в Таиланд на предстоящий зимний сезон. Рейсы на Пхукет и в Паттайю уже заявлены из 20 городов России, программы будут расширяться.

Туроператоры довольны продажами туров в Таиланд на зимний сезон 2026–2027 годов. По их оценкам, спрос уже превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Ранние бронирования на зиму открыли раньше, и продажи идут более уверенно», – отметили в Coral Travel.

По данным «Слетать.ру», на 28 июля количество бронирований туров в Таиланд с заездами с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года на 33,8% превышает показатели на аналогичные даты предыдущего зимнего сезона.

Сейчас Таиланд занимает первое место среди самых популярных направлений на зиму с долей 52,1% от общего объема продаж. Годом ранее страна также лидировала, однако ее доля была значительно ниже – 35,6%.

В конце июля туроператоры традиционно утверждают и публикуют планы чартерных перевозок на зимний сезон на популярных направлениях.

Чартерные программы в Таиланд уже заявлены у Pegas Touristik и Coral Travel. У Fun&Sun туры на чартерной перевозке также доступны, однако полетная программа находится на стадии финального формирования.

В скором времени о своих чартерных планах должны сообщить «Интурист» и Anex.

Суммарно чартеры на Пхукет и в Паттайю пока заявлены из 20 российских городов.

В прошлом году городов вылета был 21. В программу входил Благовещенск, однако на зимний сезон 2026–2027 годов рейсы оттуда пока не заявлены.

Самая масштабная география перевозки представлена у AZUR air. При этом пока объемы программы авиакомпании примерно в два раза меньше, чем в прошлом году, поскольку у перевозчика сократился парк самолетов.

Ближе к началу высокого сезона полетные программы могут быть расширены.

У туроператора Fun&Sun туры в Таиланд на чартерах уже доступны. Однако его полетная программа пока находится на стадии финального формирования.

На рейсах AZUR air чартеры на Пхукет пока заявлены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Самары, Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени, Сургута, Омска, Барнаула, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Владивостока.

В Паттайю рейсы AZUR air заявлены из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Барнаула, Иркутска, Хабаровска, Красноярска и Новокузнецка.

У «Интуриста» и Anex полетная программа в Таиланд на зиму пока сформирована на базе регулярных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока и Екатеринбурга.

Преимущественно это прямые рейсы «Аэрофлота» в Бангкок и на Пхукет. Из Бангкока удобно добираться до Паттайи, а с Пхукета – до соседних островов, отметили в Anex.

Остальные туроператоры, работающие на направлении, будут перевозить туристов в Таиланд зимой как на регулярных рейсах «Аэрофлота» и S7, так и на стыковочных рейсах зарубежных перевозчиков.

Будут и блочные места – ПАКС взял блоки на Qatar Airways на Пхукет со 2 января 2027 года. По словам руководителя таиландского направления в ПАКС Оксаны Севериной, блоки уже хорошо грузятся, глубина бронирования достигает марта.

Всего в Таиланд зимой заявлены чартерные и регулярные рейсы четырех российских авиакомпаний: AZUR air, Nordwind Airlines, «Аэрофлот» и S7. S7 выполняет рейсы из Иркутска в Бангкок и на Пхукет.

С удобными стыковками можно долететь до Таиланда, например через города Китая и ближневосточные хабы. Билеты на рейсы с пересадками могут быть на 50–70% дешевле прямых рейсов «Аэрофлота».

Для примера - перелет из Москвы на Пхукет на «Аэрофлоте» в ноябре при покупке сейчас стоит порядка 101 тыс. руб. на человека в обе стороны по тарифу с багажом. Перелет со стыковкой в ОАЭ можно купить за 56,4 тыс. руб. с багажом.

Если покупать тур в Таиланд на высокий сезон сейчас, то можно будет сэкономить до 30%.

/TOURBUS.RU