Правительство РФ изменило бланки загранпаспортов

Правительство РФ внесло изменения в описание бланков загранпаспортов, из документов исключат графы "Личный код" и "Учетная запись", сообщает пресс-служба МВД России.

"Правительством РФ подписано постановление, которым внесены изменения в описание бланков заграничных паспортов. Отменены графы "Личный код" и "Учетная запись" в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве", - говорится в сообщении.



Также с января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях.

Эта норма обусловлена принятым в апреле федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение записей о детях в такой документ.



"Это нововведение связано с необходимостью защиты прав граждан России на свободу передвижения, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных европейских стран несовершеннолетних граждан РФ ввиду отсутствия у них собственных заграничных паспортов, при одновременном наличии записей о них в заграничных паспортах родителей (одного из родителей)", - пояснили в министерстве.



В МВД России отметили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохраняют свою юридическую силу до окончания их срока действия.



При планировании поездок гражданам России рекомендуется заранее изучить возможность выезда ребенка по загранпаспорту родителя на территорию иностранных государств, а также ознакомиться с международными соглашениями, заключенными Российской Федерацией с зарубежными странами.

/TOURBUS.RU