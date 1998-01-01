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30 июля
Правительство РФ изменило бланки загранпаспортов
Из загранпаспортов исключат графы "Личный код" и "Учетная запись", а также перестанут вписывать данные о детях
Правительство РФ внесло изменения в описание бланков загранпаспортов, из документов исключат графы "Личный код" и "Учетная запись", сообщает пресс-служба МВД России.
"Правительством РФ подписано постановление, которым внесены изменения в описание бланков заграничных паспортов. Отменены графы "Личный код" и "Учетная запись" в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве", - говорится в сообщении.
Эта норма обусловлена принятым в апреле федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение записей о детях в такой документ.
/TOURBUS.RU
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