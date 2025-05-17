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В турецких провинциях Анталья и Мугла — сильнейшие лесные пожары

По информации туроператоров, пока что массовых обращений от российских туристов из-за пожаров возле курортов Турции не поступало

По информации турецких СМИ, что лесные пожары в Турции, который возникли на фоне жары, сейчас захватили часть туристических провинций Анталья и Мугла.

Местные власти и экстренные службы принимают необходимые меры для локализации очагов возгорания и предотвращения их распространения.

«По всей стране вспыхнули 90 очагов, 59 из которых возникли в нелесных районах. 81 из них полностью взяли под контроль. В настоящее время продолжаются работы в провинциях Мугла, Балыкесир, Анталья и Чанаккале», — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган вчера в обращении к нации, которое транслировал телеканал TRT Haber.

Позднее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы уточнил, что по состоянию на сегодняшнее общее число возгораний достигло 115, 110 из них удалось потушить. Выступая в координационном центре в Анкаре, он отметил, что 69 случаев начались за пределами лесных массивов.

Наиболее сложная обстановка — в провинции Мугла, где зарегистрировали пять крупных очагов. Пламя перекинулось с сельхозугодий на лес из-за сильного ветра. Власти эвакуировали 408 домов: 703 человека и около сотни животных вывезли в безопасные места, из местной больницы перевезли 45 пациентов.

По данным администрации провинции, повреждено 55 строений в шести районах, некоторые сгорели полностью.

В провинции Анталья также продолжаются пожары. В районе Каш огонь бушует второй день, там работают 26 пожарных машин и 155 специалистов.

В Кумлудже пламя повредило около 50 гектаров и примерно 15 домов. Из-за сильного задымления временно перекрывали трассу Фетхие — Анталья, ведущую к популярным курортам.

Также сообщается, что два российских самолета-амфибии Бе-200 задействованы в тушении лесных пожаров на юге и западе Турции. Они налетали уже более 35 часов, сообщили в экстренных службах.

Массовых обращений от российских туристов из-за лесных пожаров возле курортов Турции не поступало, сообщили сегодня в пресс-службе Российского союза туриндустрии. - информирует «Интерфакс».

"По информации туроператоров, массовых обращений от российских туристов в связи с лесными пожарами в провинции Анталья не поступало. Отмен туров или массовых переносов поездок в связи с ситуацией также не фиксируем.

На данный момент туристическая инфраструктура работает в штатном режиме, основные курортные зоны принимают отдыхающих", - рассказали в объединении.



Как отметили в РСТ, лесные пожары – ежегодное явление в Турции, которое происходит в жаркие месяцы лета. Как правило, они не затрагивают туристические зоны.

"В отдельных случаях отдыхающие могут видеть дымку от пожаров на линии горизонта, однако это не влияет на отдых в основных курортных зонах", - пояснили в РСТ.



Там также добавили, что представители туроператоров и принимающих компаний постоянно следят за ситуацией на местах и готовы оперативно реагировать в случае любых изменений.

"Если ситуация в конкретной локации требует изменения размещения, туроператоры готовы организовать переселение туристов в доступные безопасные варианты", - отметили в объединении.

/TOURBUS.RU





