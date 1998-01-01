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Эксперты: Доля поездов в деловых поездках по России выросла до 48%

Аналитики компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на железнодорожные билеты среди деловых путешественников

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на железнодорожные билеты среди деловых путешественников во II квартале 2026 года.

Исследование показало, что доля поездов в общем объеме авиа- и железнодорожных билетов для командировок по России достигла 48%. Основной рост пришелся на скоростные составы, а наиболее заметно спрос увеличили IT- и FMCG-компании.

Спрос бизнес-туристов на железнодорожные билеты во II квартале 2026 вырос на 2% год к году, а их доля в структуре деловых поездок увеличилась с 43% до 48%.

Средняя стоимость билета выросла на 19% и составила 6 100 рублей. Востребованность скоростных поездов увеличилась на 10%, их доля достигла 47% против 44% годом ранее.

Самым популярным городом, куда представители бизнеса отправлялись на поезде, стала Москва: спрос на поездки в столицу вырос на 15%, а ее доля увеличилась с 28% до 32% всех ж/д билетов.

Второе место занял Санкт-Петербург, спрос на поездки в который вырос на 20%, а доля – с 13% до 15%. Маршрут Москва – Санкт-Петербург стал самым востребованным по числу ж/д билетов: спрос на поездки между двумя столицами вырос на 20%, а доля поездов среди всех авиа- и железнодорожных билетов увеличилась с 66% до 75%.

На третьем месте оказался Нижний Новгород, куда деловые путешественники приобрели на 14% больше билетов, его доля сохранилась на уровне 5%.

Также в топ-10 вошли Ростов-на-Дону (+36% к 2025, доля выросла с 2% до 3%), Воронеж (-6%, доля сократилась с 3% до 2%), Краснодар (-50%, доля снизилась с 5% до 2%), Ярославль (+6%, доля сохранилась на уровне 2%), Владимир (+113%, доля выросла с 1% до 2%), Тюмень (-31%, доля сократилась с 2% до 1%) и Екатеринбург (-12%, доля сохранилась на уровне 1%).

Снижение спроса на поездки в Краснодар связано с возобновлением работы аэропорта и перераспределением части делового потока в пользу авиационного транспорта.

Почти половина деловых путешественников выбрала сидячие места: на них пришлось 48% спроса против 45% годом ранее. Число таких билетов выросло на 8%, а средняя стоимость – на 17%, до 5 000 рублей. Купейные вагоны выбрали 44% бизнес-туристов против 45% годом ранее, спрос сократился на 1%, а средняя стоимость билета выросла на 19%, до 6 600 рублей.

Доля плацкартных билетов снизилась с 6% до 5%, спрос сократился на 23%, а средняя стоимость выросла на 23%, до 3 300 рублей.

Деловые путешественники стали на 17% чаще выбирать вагоны СВ и на них пришлось 4% спроса против 3% годом ранее, при росте средней стоимости на 18%, до 16 500 рублей.

Это показывает, что корпоративный спрос все сильнее концентрируется либо в сегменте быстрых поездок, либо в сегменте более комфортных форматов на длинных маршрутах

Лидером среди индустрий по числу железнодорожных билетов остался ритейл: на сотрудников отрасли пришлось 23% спроса, как и годом ранее, а число приобретенных билетов выросло на 2%.

На второе место вышли сотрудники IT- и телеком-компаний, которые увеличили спрос на 49%, а долю в структуре ж/д билетов – с 9% до 14%.

Третье место заняли производители товаров повседневного спроса: число ж/д билетов для сотрудников FMCG-компаний выросло на 37%, а доля – с 9% до 13%.

/TOURBUS.RU

ИНФОГРАФИКА: ТБ