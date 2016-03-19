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30 июля
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Flydubai будет летать из Москвы в Дубай четыре раза в день/ S7 увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск до 17 в неделю/ "Победа" оштрафована за отказ в перевозке авиапассажиров
Flydubai в августе увеличит частоту рейсов Москва - Дубай до 4 в сутки
Авиакомпания Flydubai в августе планирует увеличить частоту рейсов из московского аэропорта "Внуково" в Дубай.
В первые две недели августа перевозчик будет выполнять на этом маршруте по три рейса в сутки (вместо двух сейчас), а с середины августа - четыре, сообщили в пресс-службе "Внуково".
По данным сайта аэропорта, полеты в Дубай через него в настоящее время выполняет только Flydubai, в зимнем расписании заявлены рейсы российской "Ютэйр".
S7 в августе увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск до 17 в неделю
Авиакомпания S7 с 3 августа планирует увеличить количество рейсов между Москвой и Иркутском до 17 в неделю.
Текущая частота полетов по этому направлению - 14 в неделю, следует из сообщения перевозчика. Дополнительные вылеты из аэропорта "Домодедово" будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.
С 5 августа S7 также увеличит частоту полетов между Москвой и Кызылом - до трех в неделю (вместо двух сейчас).
Кроме регулярных рейсов, авиакомпания выполнит дополнительные вылеты между Москвой и Кызылом в период проведения IV Международного буддийского форума.
"Победа" оштрафована за отказ в перевозке авиапассажиров
Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг в деятельности авиакомпании "Победа", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Установлено, что в марте этого года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина шести пассажирам, планировавшим вылет в город Москву, авиакомпанией "Победа" неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки из-за невозможности предоставить им места на рейс и дату, указанные в билете", - говорится в сообщении.
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