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Flydubai будет летать из Москвы в Дубай четыре раза в день/ S7 увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск до 17 в неделю/ "Победа" оштрафована за отказ в перевозке авиапассажиров

Flydubai в августе увеличит частоту рейсов Москва - Дубай до 4 в сутки

Авиакомпания Flydubai в августе планирует увеличить частоту рейсов из московского аэропорта "Внуково" в Дубай.

В первые две недели августа перевозчик будет выполнять на этом маршруте по три рейса в сутки (вместо двух сейчас), а с середины августа - четыре, сообщили в пресс-службе "Внуково".

По данным сайта аэропорта, полеты в Дубай через него в настоящее время выполняет только Flydubai, в зимнем расписании заявлены рейсы российской "Ютэйр".

S7 в августе увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск до 17 в неделю

Авиакомпания S7 с 3 августа планирует увеличить количество рейсов между Москвой и Иркутском до 17 в неделю.

Текущая частота полетов по этому направлению - 14 в неделю, следует из сообщения перевозчика. Дополнительные вылеты из аэропорта "Домодедово" будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

С 5 августа S7 также увеличит частоту полетов между Москвой и Кызылом - до трех в неделю (вместо двух сейчас).

Кроме регулярных рейсов, авиакомпания выполнит дополнительные вылеты между Москвой и Кызылом в период проведения IV Международного буддийского форума.

"Победа" оштрафована за отказ в перевозке авиапассажиров

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг в деятельности авиакомпании "Победа", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что в марте этого года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина шести пассажирам, планировавшим вылет в город Москву, авиакомпанией "Победа" неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки из-за невозможности предоставить им места на рейс и дату, указанные в билете", - говорится в сообщении.



Авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), судом назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU