Туроператоры: Спрос на Абхазию заметно ниже прошлогоднего

При этом переориентируются на прямые перелеты в Абхазию вместо аэропорта Сочи

Прямые рейсы из российских регионов в Сухум не смогли полностью компенсировать сокращение перевозки в Абхазию через Сочи. По оценке Pegas Touristik, спрос на туры в страну в июле и августе 2026 года примерно на 19% ниже прошлогоднего, сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Причина не в резкой потере интереса к направлению. Большинство туристов традиционно приезжали в Абхазию через аэропорт Сочи, однако в этом году полетные программы из регионов туда заметно сократились.

Новые рейсы в Сухум пока не перекрыли выпавшие объемы.

В «Мультитуре» отмечают, что после роста спроса на 25–30% в 2025 году текущий сезон проходит скорее в условиях стагнации. Ожидаемого резкого увеличения турпотока после запуска прямых рейсов не произошло.

На продажи также повлияла неопределенность с документами для поездок детей в Абхазию. По данным «Мультитура», на фоне сообщений о необходимости загранпаспортов спрос в мае снижался более чем на 20%.

Однако решение сохранить пересечение границы для детей до 14 лет по свидетельству о рождении предотвратило более глубокое падение и позволило к июлю частично отыграть потери.

Одновременно туристы постепенно переориентируются на прямые перелеты в Абхазию вместо перевозки через Сочи. На выбор аэропорта влияет не только сокращение времени в пути.

Часть туристов предпочитает лететь напрямую в Абхазию, чтобы снизить риски, связанные с периодическими ограничениями работы аэропорта Сочи.

По данным «Интуриста», количество заявок с трансфером из аэропорта Сухума выросло на 7–8% по сравнению с прошлым годом.

В АЛЕАН фиксируют еще более заметную динамику: продажи пакетных туров на блоках мест с прилетом в Сухум в июле увеличились на 35% по сравнению с июнем.

Количество туров на регулярных рейсах также выросло в несколько раз.

Обычно туристы, прилетающие в Сухум, выбирают отели в самом городе, Новом Афоне и Гудауте. Однако с новым аэропортом все чаще бронируют и Гагру с Цандрипшем.

В Fun&Sun отмечают, что прямые рейсы поддержали спрос не только на Сухум, но и на соседние районы, которые раньше были менее популярны у российских туристов. В частности, вырос интерес к Очамчире и Уарче.

Средний чек пакетного тура в Абхазию с прилетом в Сухум в этом летнем сезоне составляет 145,9 тыс. рублей. Средняя продолжительность такой поездки – 9,4 дня, сообщили в АЛЕАН.

Тур с прилетом в аэропорт Сочи обходится в среднем в 153,6 тыс. рублей при продолжительности отдыха 9,1 дня.

Таким образом, турпакет через Сухум в среднем стоит почти на 8 тыс. рублей дешевле и включает немного более длительное проживание.

/TOURBUS.RU

ФОТО: © 2026, Национальный туристический портал, Республика Абхазия