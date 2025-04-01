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Аэропорт "Внуково" отправил в Турцию и Египет задержанный в выходные багаж/ Red Wings продолжит зимой полеты между Самарой и Стамбулом/ Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск после четырехлетнего перерыва

Аэропорт "Внуково" отправил задержанный в выходные багаж в Турцию и Египет

Московский аэропорт "Внуково" отправил весь багаж в Турцию и Египет, который не был своевременно доставлен из-за сбоя системы обработки багажа, сообщает пресс-служба авиаузла.

"Весь багаж рейсов в Турцию и Египет, накопленный из-за сбоя системы обработки багажа, отправлен по указанным направлениям", - говорится в сообщении.



Как уточнили во "Внуково", в отдельных случаях обработка и сортировка багажа в аэропортах назначения занимает больше времени в связи с разгаром высокого туристического сезона.

"Это может влиять на скорость обработки багажа местными службами", - пояснили в пресс-службе.



По информации Российского союза туриндустрии, туроператоры не фиксируют массового характера подобных обращений.

Пассажирам рекомендуется отслеживать статус багажа по трек-номеру, а также при оформлении розыска указывать актуальные контактные данные – именно на них будут поступать уведомления от аэропорта или авиакомпании о местонахождении и готовности багажа к выдаче.



Аэропорт "Внуково" 26 июля сообщил о сбоях в работе системы обработки багажа, который позднее удалось устранить.

На следующий день багаж постепенно начали отправлять по месту назначения текущими рейсами.



Red Wings продолжит зимой полеты между Самарой и Стамбулом

Авиакомпания Red Wings сохранит регулярное авиасообщение между Самарой и Стамбулом в зимнем расписании 2026–2027 годов, сообщает перевозчик.

Полеты будут выполняться на самолетах SSJ-100.

С 25 октября рейсы запланированы по воскресеньям. Вылет из аэропорта "Курумоч" будет осуществляться в 15:55, обратный рейс из Стамбула - в 20:30. Время в пути составит около 4 часов 35 минут.

В настоящее время Red Wings остается единственным перевозчиком, выполняющим прямые рейсы из Самары в Стамбул.

Сейчас полеты проходят по средам и воскресеньям, а обратные рейсы - по понедельникам и четвергам.

Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск после четырехлетнего перерыва

Турецкий перевозчик Turkish Airlines возобновляет полетную программу в столицу Белоруссии, сообщила в пресс-служба Национального аэропорта Минск.

"С 21 сентября 2026 года авиакомпания планирует возобновление регулярного авиасообщения между Минском и Стамбулом после четырехлетнего перерыва", - говорится в сообщении.



Регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул будут выполняться шесть раз в неделю по вторникам, четвергам и субботам: четыре ночных и два дневных.

С 6 октября частота будет увеличена до семи рейсов в неделю, по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам: четыре ночных и три дневных.

Полеты Turkish Airlines в Минск были приостановлены с 24 февраля 2022 года, впоследствии приостановка неоднократно продлевалась.

/TOURBUS.RU