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29 июля
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Аэропорт "Внуково" отправил в Турцию и Египет задержанный в выходные багаж/ Red Wings продолжит зимой полеты между Самарой и Стамбулом/ Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск после четырехлетнего перерыва
Аэропорт "Внуково" отправил задержанный в выходные багаж в Турцию и Египет
Московский аэропорт "Внуково" отправил весь багаж в Турцию и Египет, который не был своевременно доставлен из-за сбоя системы обработки багажа, сообщает пресс-служба авиаузла.
"Весь багаж рейсов в Турцию и Египет, накопленный из-за сбоя системы обработки багажа, отправлен по указанным направлениям", - говорится в сообщении.
На следующий день багаж постепенно начали отправлять по месту назначения текущими рейсами.
Полеты будут выполняться на самолетах SSJ-100.
С 25 октября рейсы запланированы по воскресеньям. Вылет из аэропорта "Курумоч" будет осуществляться в 15:55, обратный рейс из Стамбула - в 20:30. Время в пути составит около 4 часов 35 минут.
В настоящее время Red Wings остается единственным перевозчиком, выполняющим прямые рейсы из Самары в Стамбул.
Сейчас полеты проходят по средам и воскресеньям, а обратные рейсы - по понедельникам и четвергам.
Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск после четырехлетнего перерыва
Турецкий перевозчик Turkish Airlines возобновляет полетную программу в столицу Белоруссии, сообщила в пресс-служба Национального аэропорта Минск.
"С 21 сентября 2026 года авиакомпания планирует возобновление регулярного авиасообщения между Минском и Стамбулом после четырехлетнего перерыва", - говорится в сообщении.
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