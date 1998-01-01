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29 июля
Санкт-Петербург едет в Западную Сибирь: роуд-шоу, в котором рождается желание увидеть город на Неве
С 4 по 6 августа представители туриндустрии Санкт-Петербурга посетят города Западной Сибири – Томск, Новосибирск и Барнаул
С 4 по 6 августа представители туриндустрии Санкт-Петербурга продолжат серию презентаций туристских возможностей Санкт-Петербурга и посетят города Западной Сибири – Томск, Новосибирск и Барнаул.
Мероприятия «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» организованы Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга.
Успешно начавшийся летний сезон вновь доказал высокую популярность Санкт-Петербурга и его пригородов у российских туристов, в том числе из сибирских городов. Северная столица привлекает гостей не только своими музеями, дворцами и парками.
Чем живет город сегодня, зачем обязательно стоит отправиться в Петербург всей семьей, что ждет посетителей в самом романтичном городе России, расскажут представители Городского туристско-информационного бюро и ведущих туроператоров.
План презентаций:
4 августа, 10:00 – 15:00. Томск, «Parad Park Hotel», ул. Сенная Курья, д. 9
5 августа, 10:00 – 15:00. Новосибирск, отель «Grand Autograph», ул. Орджоникидзе, д. 31
6 августа, 11:00 – 16:00. Барнаул, гостиница «Барнаул», пл. Победы, д. 3
Программа презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:
– Регистрация посетителей и кофе-брейк
– Презентация туристических возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга
– Рабочие встречи в формате биржи деловых контактов
– Розыгрыш призов
Список участников из Санкт-Петербурга:
- Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга
- Туроператоры «Леон Сервис», «Серебряное кольцо», «Арт Тревел», «Премьера», «Невские сезоны», «Тари Тур», «Интурист», «Музыка путешествий»
- Гостиницы «Астория»/ «Англетер», гостиницы в Никольских рядах
- Авиакомпания Nord Wind
- Музей-макет «Петровская акватория»
Для жителей Томска, Новосибирска и Барнаула Санкт-Петербург — одно из самых востребованных направлений: удобные рейсы, комфортный перелет, отличные возможности для любого типа отдыха, новые маршруты – все это привлекает все больше гостей из Сибири. Число туристских прибытий из Томской области в 2025 году составило более 40 тысяч, из Новосибирской – около 80 тысяч, а из Алтайского края – больше 82 тысяч.
Профессионалы турбизнеса и эксперты отмечают устойчивый поток туристов и растущий интерес к культурным и семейным поездкам, а также к новым маршрутам и событиям.
Креативные городские пространства, в частности, «Севкабель Порт», исторический парк «Остров фортов» и Музей Фаберже, входят в топ-15 самых востребованных локаций. О том, что нового ждет в этом году гостей города в ближайшее время, профессионалы из региональных туристических компаний смогут узнать во время презентаций в трех городах Западной Сибири.
Представители турбизнеса Санкт-Петербурга представят свои новинки и расскажут о новых интересных маршрутах, достопримечательностях и запоминающихся событиях. Особое внимание будет уделено образовательным и профориентационным турам, а также захватывающим программам для детей и подростков.
Одним из главных спикеров станет Анна Маслова, заместитель генерального директора Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург готов открыться с новой стороны каждому своему гостю. Туристов ждут более 30 готовых маршрутов для прогулок на любой вкус – от классических до нишевых, возможность увидеть и почувствовать город по-новому.
Легендарные дворы-колодцы, живописные набережные, креативные кластеры, и, конечно, гастрономические путешествия – во время презентаций в городах Западной Сибири посетители непременно влюбятся в Санкт-Петербург и захотят приехать в этот город.
Семейный и молодежный Санкт-Петербург, гастрономия и городские рынки, научно-популярный и водный туризм, доступная среда и цифровые сервисы – обо всем этом можно будет узнать из первых рук.
Для участия в рабочих встречах необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Фото:
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
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