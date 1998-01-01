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29 июля
Культурный туризм: Куда отправиться в августе?
В программе познавательных маршрутов - Кубинский плакат, работы Шагала, «Ковчег будущего» и «Эволюция стихий»
Че Гевара в сердце, Куба в душе: В Пушкинском музее открылась выставка «Кино и революция. Кубинский плакат 1950–1970-х годов»
В Галерее искусства стран Европы и Америки ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась уникальная выставка «Кино и революция. Кубинский плакат 1950–1970-х годов».
Экспозиция из 140 плакатов и киноафиш, созданных после Кубинской революции 1959 года, стала первым и самым масштабным проектом, посвященным феномену кубинского плаката, причисленному ЮНЕСКО к мировому наследию человечества.
К 1959 году, когда повстанческая армия Фиделя Кастро вошла в Сантьяго-де-Куба и Гавану, почти 40 процентов кубинского населения не владело грамотой, и именно доступное плакатное искусство и кинематограф стали идеальной формой пропаганды, образования и коммуникации. Ведущие кубинские художники, в том числе, представленные сегодня на выставке - Рафаэль Моранте, Альфредо Ростгаард, Феликс Бельтран и др., сплотились в общем деле формирования нового кубинского визуального языка эпохи, наглядно демонстрируя всему миру, что настоящий дизайн «куется» не только в Европе и США.
Рассказывая о самой идее выставки, замдиректор ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе Илья Доронченков отмечает, что здесь представлены плакаты, которые, по сути, являются произведениями графического дизайна: « Предполагаю, что многие экземпляры остались в единственном числе, на Кубе таких уже не найти. Они бережно хранились в наших запасниках больше 60 лет, и вот сегодня зритель может впервые их увидеть и удивиться, насколько плакаты продолжают говорить с нами ошеломляюще современным языком. Признаться, идея выставки – спонтанна. Некоторое время музей с ней жил, потом мы решили, что никто кроме нас такое не покажет. Тем более - этот год еще знаменателен тем, что 13 августа отмечается 100-летие со дня рождения Фиделя Кастро».
Период 1960-1970-х годов для Кубы – время тяжелейшей экономической блокады, когда сплоченность нации, общие идеи были важны как никогда. К созданию новой визуализации Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара привлекают всю творческую элиту нации. Плакаты того времени буквально пропитаны духом свободы, без тесных рамок и строгой партийной эстетики. Большая серия плакатов, конечно же, посвящена революционной теме.
Среди наиболее интересных плакатов - постеры к фильмам. Здесь можно увидеть и афиши и к картинам Бергмана, и к «Шербурским зонтикам», а рядом – афиши фильма «Юность Максима» и к спектаклю «Женитьба» по Гоголю.…
21 июля — 22 ноября 2026
МТС впервые представит работы Шагала и других мастеров Парижской школы через призму технологий
В парке Горького открылся новый проект АртВиток, реализованный в партнерстве МТС, Парком Горького и Altmans Gallery. На выставке «В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс», показаны 30 работ тиражной графики Марка Шагала, Пабло Пикассо и Анри Матисса — художников, для которых город был не только реальностью, но и пространством памяти, любви, воображения и творческой свободы.
Экспозиция дополнена современными сценографическими и цифровыми решениями, которые представят знаковые работы в новом представлении. При помощи технологии дополненной реальности у посетителей появится возможность узнать интересные факты о художественных работах и истории их создания и повзаимодействовать с парящими AR-объектами. А искусственный интеллект в режиме реального времени создаст изображения посетителей в стиле мастеров Парижской школы.
Второй этап (в сентябре) будет посвящен будущему: мультимедиа-художники будут исследовать, как изменятся все сферы нашей жизни — от медицины и промышленности до образования и развлечений и каким его сделают технологии 5G.
23 июля — 30 августа (первый этап), 4 сентября — 30 сентября (второй этап) Вход свободный
«Ковчег будущего»: в Музее Востока открылась выставка работ Николая Рериха
В Музее Востока на ВДНХ в Москве открылась выставка «Ковчег будущего». Сохранение культуры – главный завет, который Николай Рерих оставил человечеству. По утверждению художника, в новой России «культурные сокровища будут истинными ценностями». Именно поэтому основное пространство Музея Рерихов на ВДНХ заняла выставка, связанная с охраной и спасением культурных сокровищ – «Ковчег будущего».
Живопись, представленная в экспозиции, охватывает четыре с половиной десятилетия жизни художника. Среди них известные полотна: «Строят ладьи», «Книга голубиная», «Святогор» и др. Они дополнены так называемой «архитектурной серией», которая относится к раннему периоду мастера и дает представление о русском зодчестве. На этюдах изображены церкви, монастыри, городские башни и стены.
«Художественные воззрения Николая Рериха базируются на его собственной парадигме о сакральном пространстве Святой Руси, от Северных русских морей до Гималайских обителей, - объясняет куратор выставки Владимир Росов». - Оно и есть спасительный ковчег человечества…
Экспозиция включает, помимо произведений живописи, предметы декоративно-прикладного искусства: индийскую мелкую пластику, буддийскую бронзу, тибетские иконы (танки), собранные Рерихами в период экспедиции по Центральной Азии в 1920-е и 1930-е годы.
24 июля 2026 - 1 марта 2027 года
«СЕНС. Эволюция стихий»: когда выставка становится путешествием
Новая версия нашумевшего проекта «СЕНС. Эволюция стихий», который за время экспонирования посетило более 150 тысяч зрителей, открылась для широкой публики в Центре современного искусства «М’АРС».
Проект, объединяющий современное искусство, экологические практики, генеративную графику и нейротехнологии, исследует, как природные силы проявляются в современном мире через взаимосвязь человека, технологий, сознания и окружающей среды, где каждый зал - новая стихия, ритм, образ, аромат. -
"Главный посыл «СЕНС»: не просто чувствуй — осознавай, - говорит автор выставки - Анастасия Картузова. Выстраивая свой индивидуальный маршрут: Огонь – Вода - Воздух, Земля и Эфир – наш гость делает шаг к собственной осознанности. Эволюция стихий здесь становится эволюцией самого человека: от внешнего впечатления — к внутреннему диалогу, от разрозненных ощущений — к целостности".
3 июля - 30 декабря 2026 года.
/TOURBUS.RU
ФОТО: ТБ
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