Air Tanzania теперь летает из Москвы на Занзибар напрямую

Раньше туристам приходилось совершать длительную пересадку в Дар-эс-Саламе

По информации пресс-службы АТОР, Air Tanzania изменила схему полетов между Танзанией и Россией. Теперь пассажирам, вылетающим с Занзибара в Москву, больше не нужно делать пересадку в Дар-эс-Саламе.

По оценкам участников рынка, это позволит существенно сократить общее время в пути.

Ранее полетная программа авиаперевозчикак, начавшаяся 2 июля, была выстроена по «треугольной» схеме. Туристам, купившим тур на Занзибар, на обратном пути приходилось сначала лететь в Дар-эс-Салам, делать пересадку и лишь затем вылетать в Москву.

Такая стыковка иногда занимала несколько часов.

Теперь авиакомпания использует другую схему: Дар-эс-Салам – Занзибар – Москва – Занзибар – Дар-эс-Салам.

Это означает, что пассажиры, отдыхающие на Занзибаре, теперь сразу садятся на рейс до Москвы. Самолет прибывает на остров из Дар-эс-Салама, принимает пассажиров и без пересадки продолжает полет во Внуково.

В компании «Интурист» подтвердили, что первый рейс по новой схеме уже выполнен.

Главное преимущество новой схемы маршрута – исчезла пересадка в Дар-эс-Саламе на обратном пути.

Раньше туристам приходилось сначала выполнять короткий внутренний перелет с Занзибара на материк, а затем ждать вылета в Москву. По словам представителей Space Travel, ожидание стыковочного рейса иногда достигало 15 часов.

Теперь весь маршрут от Занзибара до Москвы выполняется одним рейсом без смены самолета. Хотя техническая посадка на Занзибаре (для пассажиров, вылетающих из Дар-эс-Салама) сохраняется, туристам с острова больше не приходится тратить время на дополнительный перелет и пересадку.

Туроператоры ожидают, что упрощенная логистика позитивно скажется на спросе.

«Туристы, которые рассматривали возможность поездки на Занзибар, но перелет был для них стоп-фактором, теперь поедут», – прогнозируют в FUN&SUN.

В Space Travel также отмечают, что изменение маршрута было ожидаемо рынком и должно повысить привлекательность направления.

Блоки мест на рейсах Air Tanzania с вылетом из Москвы три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам – взяли Anex, Fun&Sun и «Интурист».

В «Интуристе» ожидают официального письменного подтверждения от Air Tanzania об изменении полетной программы, чтобы анонсировать это обновление турагентам в полном объеме.

Однако сам факт выполнения рейсов по новой, более удобной схеме уже зафиксирован, и это хорошая новость для всех, кто планирует отдых на Занзибаре в 2026 году, - отмечают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU6