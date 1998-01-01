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29 июля
Туроператоры: Ситуация с выдачей шенгена в Грецию ухудшилась
Выросли сроки рассмотрения и число отказов в получении виз
Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию россйским туристам ухудшилась - выросли сроки рассмотрения и число отказов в получении виз, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.
"Туроператоры отмечают ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Участники рынка сообщают об увеличении сроков рассмотрения документов и росте числа отрицательных решений, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами.
При этом большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов", - рассказали в ассоциации.
При этом отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят о большем проценте отказов на пике сезона – до 50%.
В полученных заявителями уведомлениях, как правило, используется стандартная формулировка: представленные документы недостаточно подтверждают цель и условия предполагаемой поездки.
Подробных пояснений по конкретным заявлениям консульство не предоставляет.
В таких случаях речь идет не об отменяемой брони с сайта-агрегатора, а о реальном туристическом продукте с подтверждением со стороны греческого партнера", - рассказали в АТОР.
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