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29 июля
Туроператоры: Ситуация с выдачей шенгена в Грецию ухудшилась

Выросли сроки рассмотрения и число отказов в получении виз


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Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию россйским туристам ухудшилась - выросли сроки рассмотрения и число отказов в получении виз, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

"Туроператоры отмечают ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Участники рынка сообщают об увеличении сроков рассмотрения документов и росте числа отрицательных решений, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами.

При этом большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов", - рассказали в ассоциации.

По данным нескольких туроператоров, доля отказов по заявлениям их туристам летом 2026 года выросла примерно с 0,1-0,4% в прошлом году до 2-2,5%.

При этом отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят о большем проценте отказов на пике сезона – до 50%.
"Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще выше, по разным оценкам, до 70%", - добавили в АТОР.

Как отметили в ассоциации, определить единую причину отказов пока невозможно.

В полученных заявителями уведомлениях, как правило, используется стандартная формулировка: представленные документы недостаточно подтверждают цель и условия предполагаемой поездки.

Подробных пояснений по конкретным заявлениям консульство не предоставляет.

"Особенно неожиданными туроператоры называют отказы туристам, у которых полностью оплачены туры, а проживание подтверждено принимающими компаниями в Греции.

В таких случаях речь идет не об отменяемой брони с сайта-агрегатора, а о реальном туристическом продукте с подтверждением со стороны греческого партнера", - рассказали в АТОР.


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