Визовый центр Японии предупредил об увеличении сроков рассмотрения заявок в сентябре

Причина — высокий спрос на направлении, что подтверждают и туроператоры

Визовый центр Японии предупредил об увеличении сроков рассмотрения заявок на визы в сентябре в связи с повышенным спросом на направление, сообщает оператор VFS Global.

"Информируем о том, что в сентябре ожидается наибольшее количество заявлений на японскую визу в этом году. Кроме того, в период праздников японской "серебряной недели" (с 21 по23 сентября) срок рассмотрения документов может быть увеличен до 10 дней", - говорится в сообщении на сайте визового центра.



Визовый оператор рекомендовал туристам не откладывать подачу документов и сделать это заблаговременно.

Ранее VFS Global рекомендовал также российским туристам внимательнее проверять документы на визу в Японию

Туроператоры фиксируют устойчивый рост спроса на Японию среди российских туристов, по данным Японской национальной организации по туризму (JNTO), с января по май турпоток в страну вырос на 27%, сообщил ранее Российский союз туриндустрии. "По данным JNTO, в мае 2025 года Японию посетили 24,6 тыс. российских туристов, что на 28,4% больше, чем годом ранее.

Показатель стал рекордным для мая. За пять месяцев года турпоток из России достиг 91,6 тыс. человек, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорилось в сообщении объединения.



Как отметил руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин, ключевыми драйверами роста турпотока в Японию стали доступные стыковочные перелеты, упрощенная визовая политика и укрепление рубля.

"Глубина бронирований сейчас достигает 6-7 месяцев: туристы уже активно бронируют новогодние туры и начинают планировать поездки на сакуру 2027 года", - сказал он.



С экспертом согласен и коммерческий директор «TEZ Tour Россия» Воскан Арзуманов.

"Основная причина роста связана с авиаперевозкой. За последний год китайские авиакомпании существенно расширили географию полетов из России, в том числе из регионов, что сделало поездки в Японию значительно доступнее. Сегодня основной объем российского турпотока идет через Китай благодаря привлекательной стоимости перелета и удобным стыковкам.

Дополнительным фактором остается слабая японская иена, благодаря которой расходы туристов внутри страны стали доступнее", - отметил он.



По словам экспертов, наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Нару, район озера Кавагучико и к горе Фудзи. Растет спрос на весенние программы, летние и осенние туры, а также Новый год-2027.



По мнению участников рынка, сочетание удобной логистики, благоприятного курса иены, упрощения визовых процедур и высокого интереса к культурно-познавательному туризму позволит Японии сохранить положительную динамику на российском рынке и в ближайшие сезоны.



Как мы уже сообщали, российский турпоток в Японию в 2025 году составил почти 195 тыс. человек (+96%), и это рекордный показатель, что следует из статистики глобального сайта Японской национальной туристической организации.

По данным JNTO, общее количество иностранных граждан, посетивших Японию в 2025 году, составило 42 683 600 человек, что на 15,8% выше показателей 2024 года (36 870 148 человек).

Тройку лидеров по въездному турпотоку в Японию в 2025 году возглавили Южная Корея (9 459 600 человек), Китай (9 096 300 человек) и Тайвань (6 763 400 человек).

/TOURBUS.RU