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29 июля
Визовый центр Японии предупредил об увеличении сроков рассмотрения заявок в сентябре
Причина — высокий спрос на направлении, что подтверждают и туроператоры
Визовый центр Японии предупредил об увеличении сроков рассмотрения заявок на визы в сентябре в связи с повышенным спросом на направление, сообщает оператор VFS Global.
"Информируем о том, что в сентябре ожидается наибольшее количество заявлений на японскую визу в этом году. Кроме того, в период праздников японской "серебряной недели" (с 21 по23 сентября) срок рассмотрения документов может быть увеличен до 10 дней", - говорится в сообщении на сайте визового центра.
Туроператоры фиксируют устойчивый рост спроса на Японию среди российских туристов, по данным Японской национальной организации по туризму (JNTO), с января по май турпоток в страну вырос на 27%, сообщил ранее Российский союз туриндустрии. "По данным JNTO, в мае 2025 года Японию посетили 24,6 тыс. российских туристов, что на 28,4% больше, чем годом ранее.
Показатель стал рекордным для мая. За пять месяцев года турпоток из России достиг 91,6 тыс. человек, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорилось в сообщении объединения.
Дополнительным фактором остается слабая японская иена, благодаря которой расходы туристов внутри страны стали доступнее", - отметил он.
По данным JNTO, общее количество иностранных граждан, посетивших Японию в 2025 году, составило 42 683 600 человек, что на 15,8% выше показателей 2024 года (36 870 148 человек).
Тройку лидеров по въездному турпотоку в Японию в 2025 году возглавили Южная Корея (9 459 600 человек), Китай (9 096 300 человек) и Тайвань (6 763 400 человек).
/TOURBUS.RU
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