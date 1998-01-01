Новости Круизный лайнер Astoria Grande исключил Сочи из своих маршрутов Вместо Сочи ближайшие круизы будут либо отменены, либо начинаться и заканчиваться в Анталье

Круизный лайнер Astoria Grande скорректировал маршрут после предупреждения морских властей РФ о небезопасности плавания на востоке Черного моря, посадка и высадка пассажиров ближайших круизов будут осуществляться не в Сочи, а в Анталье, сообщает пресс-служба Astoria Grande. "Судовладелец круизного лайнера Astoria Grande и генеральный агент по продажам ООО "Судоходная компания "Аквилон" сообщают о получении предупреждений от российских морских властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным. В связи с этим принято решение изменить маршрут круиза (1-8 августа 2026 года), а также порт отправления и прибытия. Посадка и высадка пассажиров будут организованы в порту Антальи", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, из-за изменения программы круиз Сочи - Стамбул - Сочи с 28 июля отменен.

Маршрут круиза с 18 по 28 июля был изменен с Сочи - Стамбул - Родос - Миконос - Санторини - Волос - Амасра - Сочи на Сочи - Стамбул - Родос - Миконос - Санторини - Волос - Бодрум - Анталья. Лайнер завершил круиз в порту Антальи сегодня.

"Оттуда будет организовано возвращение пассажиров в Сочи или один из доступных к авиаперевозке городов России за счет агентства", - уточнили в Astoria Grande.

Информация о маршрутах круизов и мерах поддержки пассажиров сезона 2026-2027 года будет размещена на сайте не позднее 1 августа 2026 года.



Пассажиры, отправляющиеся в круиз по обновленному маршруту, могут получить компенсацию фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с изменением круиза; бортовой депозит; трансфер от аэропорта до морского порта Антальи и обратно.

Пассажиры, которые не смогут отправиться в круиз по обновленному маршруту, смогут перенести его на другие даты или полностью вернуть деньги за круиз.



Напомним что, как мы сообщали ранее, в конце ноября лайнер Astoria Grande не смог зайти в порт Стамбула из-за отсутствия разрешения от руководства порта. "Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города Стамбул, в рамках завершения текущего двухнедельного круиза, лайнер вынужден проследовать к следующему порту - город Сочи", - рассказал тогда представитель пресс-службы ООО "СК Аквилон" (генеральный агент по продажам Astoria Grande). Он сообщил также, что причины решения портовой администрации Стамбула не были разъяснены судовладельцу. /TOURBUS.RU Фото: astoriagrande.com

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