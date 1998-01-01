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28 июля
Круизный лайнер Astoria Grande исключил Сочи из своих маршрутов
Вместо Сочи ближайшие круизы будут либо отменены, либо начинаться и заканчиваться в Анталье
Круизный лайнер Astoria Grande скорректировал маршрут после предупреждения морских властей РФ о небезопасности плавания на востоке Черного моря, посадка и высадка пассажиров ближайших круизов будут осуществляться не в Сочи, а в Анталье, сообщает пресс-служба Astoria Grande.
"Судовладелец круизного лайнера Astoria Grande и генеральный агент по продажам ООО "Судоходная компания "Аквилон" сообщают о получении предупреждений от российских морских властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным. В связи с этим принято решение изменить маршрут круиза (1-8 августа 2026 года), а также порт отправления и прибытия.
Посадка и высадка пассажиров будут организованы в порту Антальи", - говорится в сообщении.
на Сочи - Стамбул - Родос - Миконос - Санторини - Волос - Бодрум - Анталья.
Лайнер завершил круиз в порту Антальи сегодня.
"Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города Стамбул, в рамках завершения текущего двухнедельного круиза, лайнер вынужден проследовать к следующему порту - город Сочи", - рассказал тогда представитель пресс-службы ООО "СК Аквилон" (генеральный агент по продажам Astoria Grande).
Он сообщил также, что причины решения портовой администрации Стамбула не были разъяснены судовладельцу.
/TOURBUS.RU
Фото: astoriagrande.com
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