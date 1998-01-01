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Более 50 регионов представлены в Москве на «Шелковой карте России»

Главные туристические достопримечательности страны воспроизведены на шелковых картинах-платках в рамках столичной выставки «Русские в моде»

В Государственном центральном музее современной истории России в Москве в эти дни проходит выставка «Русские в моде», в рамках которой представлены платки-картины дизайнера Нины Ручкиной. Сама экспозиция необычна – она предлагает совершить необычное арт-путешествие по «шелковой карте» России — от Калининграда до Дальнего Востока: увидеть 69 шёлковых платков-картин, объединяющих 55 регионов нашей страны.

В рисунках зашифрованы культурные коды, архитектурные символы, промыслы и природные ландшафты и главные туристические достопримечательности местности, - сообщает наш специальный корреспондент.

Организатор проекта — дизайнер, популяризатор российской культуры, основатель Модного дома и бренда платков «Русские в моде» - Нина Ручкина. Она отмечает, что особенно важно, что этот проект проходит в Год единства народов России. Ведь платок — это не просто элемент гардероба, а символ женственности, носитель традиций, и своеобразная етопись народного творчества.

Как рассказала Нина Ручкина, «В числе наших первых платков – «Собор Василия Блаженного» - одна из самых ярких, наполненных историей достопримечательностей России, символ национального характера и шедевр искусства, относящийся к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На платке изображен знаменитый храмовый ансамбль, входящий в число самых геометрически сложных сооружений в мировой архитектуре — символ Москвы, столицы России».

Платок «Вологодское кружево» посвящен уникальному явлению в народном искусстве, связанному с секретами вологодских мастериц, а платок - «Палех», который раскрывает дивный мир русской сказки, созданный по мотивам произведений палехских художников. Промысел зародился в начале XX века, когда, перейдя от иконописи к росписи папье-маше, палешане создали уникальное и невиданное до того искусство — палехскую лаковую миниатюру, получившую всемирную известность. Черный фон полотна, как характерная черта палехского стиля, — делает платок особо узнаваемым.

Платок «Кижи. Деревянное зодчество» передает образы деревянных церквей в богатом обрамлении орнаментов северной росписи и вышивки. В центре композиции Преображенская и Покровская церкви, ставшие символами острова.

Платок «Амурские тигры» воплощает грацию особо редкого представителя семейства кошачьих. Самобытную среду региона определяют уникальные природные ресурсы: лесами покрыто 67 % территории Хабаровского края, где произрастают ценные породы, занесенные в Красную книгу. Под охраной находится и его фауна, среди исчезающих видов – амурский тигр.

Платок «Белоснежная святыня Дагестана» посвящен жемчужине Махачкалы, столицы Дагестана. Центральная Джума-мечеть или «Юсуф Бей Джами» — самая большая в России и Европе — была построена в 1997 г. по образу Голубой мечети в Стамбуле.

Еврейская автономная область — живописный и мультикультурный край, расположенный на Дальнем Востоке – представлена платком «Природа» с изображениями заповедных птиц региона, амурского тигра, рек Амура, Биры и Биджана, лотосов озера Лебединое, минералов Малого Хингана и месторождения Союзное.

"Наша выставка - это только начало, мы намерены провести масштабное исследование культурного кода нашей страны и в следующем году приступить к созданию дизайнов для всех регионов России", - сообщила организатор проекта.

/TOURВUS.RU

ФОТО: ТБ