Мэрия Москвы: С начала навигации из столицы в круизы отправились почти 100 тысяч туристов

Самыми популярными направлениями речных круизов стали Санкт-Петербург, Казань, Тверь и Углич

За первые три месяца летней навигации с причалов Северного и Южного речных вокзалов Москвы в круизы отправились более 90 тыс. пассажиров. Всего за этот период вокзалы обслужили свыше 1,1 тыс. судов.

Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Казань, Тверь и Углич, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Сезон речной навигации в Москве продолжает набирать обороты. Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, за три месяца речные вокзалы более 1,1 тыс. раз приняли и отправили круизные суда в исторические и культурные центры России.

Маршруты охватывают более 40 городов и туристических центров страны.

Помимо Санкт-Петербурга, Казани, Твери и Углича, в расписании есть маршруты в Кострому, Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Волгоград, Астрахань, Елабугу и другие города. Сейчас теплоходы отплывают из столицы более чем по 40 направлениям.

По словам г-на Ликсутова, особое внимание уделяется качеству обслуживания пассажиров. Перед отправкой круизных теплоходов в рейс сотрудники «Мосгортранса» на Северном и Южном речных вокзалах заправляют суда питьевой водой, проводят техосмотр и проверку оборудования, обеспечивают подачу берегового электропитания.

На Северном речном вокзале 46 электромобилей перевозят пассажиров с багажом.

«Сезон речной навигации продолжается. Для нас важно, чтобы каждое путешествие оставило только хорошие впечатления: от качества обслуживания на причале до обстановки на борту.

Поэтому мы уделяем особое внимание повышению уровня сервиса для обеспечения комфорта пассажиров», — отметил г-н Ликсутов.

В прошлом навигационном сезоне в круизы из Москвы отправились более 360 тыс. пассажиров — это рекордный показатель за последние более чем 30 лет. Северный и Южный речные вокзалы тогда приняли и отправили суда 2,2 тыс. раз. Самым востребованным направлением стал речной маршрут по историческим городам страны «Московское золотое кольцо», в путешествие по которому отправились 210 тыс. туристов.

В этом году власти Москвы ожидают рост круизного пассажиропотока еще на 10%. Ежедневно столичные вокзалы отправляют более 20 круизных лайнеров в ведущие туристические центры страны — от Санкт-Петербурга до Астрахани.

/TOURBUS.RU

ФОТО: МОСТУРИЗМ