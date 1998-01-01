"Островок": Апартаменты стали самым быстрорастущим сегментом туристического размещения

Апартаменты пользуются особенно большой популярностью в Калининградской области, в Марий Эл, Ленинградской области и Татарстане

Апартаменты стали самым быстрорастущим сегментом размещения на российском туристическом рынке. По итогам первого полугодия 2026 количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году, в то время как спрос на отели различной звездности сохранился на уровне прошлого года.

При этом апартаменты набирают популярность как у самостоятельных, так и у организованных туристов.

К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и платформа для профессионалов туриндустрии «Островок B2B», проанализировав бронирования россиян за январь — июнь 2026 года.

Спрос на апартаменты со стороны самостоятельных путешественников с января по июнь 2026 показал рост на 8% год к году. При этом доля таких объектов размещения в общем объеме заказов заметно опережает популярные отельные категории и составляет 27% (в прошлом году — 23%, рост на 4 п.п.).

Для сравнения, отели без звезд занимают 17% бронирований, гостиницы три звезды — 18%, четыре звезды — 14%.

Тренд на размещение в апартаментах также ярко выражен и в сегменте организованного туризма — среди тех, кто планирует поездки с помощью турагентов.

По данным «Островок B2B», количество бронирований квартир через турагентов увеличилось на 11%, а их доля в структуре всех заказов достигла 14%, что на 2 п.п. выше, чем годом ранее.

Эксперты связывают значимый рост спроса на размещение в квартирах сразу с несколькими факторами.

С одной стороны, активно расширяется предложение современных и качественных объектов — например, за последний год число апартаментов, доступных для бронирования на сервисах Островка, выросло на 52%.

С другой стороны, в высокий сезон квартиры становятся альтернативой классическим отелям: в популярных туристических направлениях спрос на размещение может превышать возможности существующего гостиничного фонда, а новые классифицированные объекты появляются постепенно из-за длительных сроков строительства.

Кроме того, на фоне роста стоимости путешествий туристы ищут способы оптимизировать бюджет поездки без ущерба комфорту.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний Островок, отмечает: «Стоимость проживания остается одним из главных факторов при выборе размещения: квартиры обходятся туристам в среднем в 4 600 рублей за ночь, в то время как в отелях три звезды цена выше — около 5 800 рублей, в четырех звездах — около 9 000 рублей.

Дополнительная экономия обеспечивается и за счет питания — благодаря собственной кухне в апартаментах туристы могут готовить сами.

Кроме того, если существующего количества отелей может не хватать, чтобы удовлетворить весь туристический спрос, особенно в высокий сезон в популярных регионах, то найти подходящую квартиру можно практически всегда».

Как отмечают эксперты, важная аудитория апартаментов — семьи с детьми. По данным «Островка», на этот сегмент туристов приходится сравнительно большая доля — до 35% всех бронирований.

По данным сервисов «Островок» и «Островок B2B», апартаменты пользуются особенно большой популярностью в Калининградской области — на них приходится более 60% всех бронирований самостоятельных туристов в регионе и 33% у организованных туристов.

В число регионов, где апартаменты также занимают существенную долю рынка, входят Республика Марий Эл, Ленинградская и Мурманская области, Башкортостан и Татарстан — до 40% всех бронирований.

В Нижегородской, Новосибирской и Новгородской областях — около 35%.

/TOURBUS.RU

ФОТО: https://www.sutochno.ru/