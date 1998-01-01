Зарегистрироваться для получения итальянской визы теперь можно только на российских почтовых ресурсах

Визовый центр Италии в РФ Almaviva сообщил, что действует в соответствии с требованиями российского законодательства

Визовый центр Италии в РФ Almaviva отключит возможность регистрации на сайте через иностранные сервисы в соответствии с требованиями российского законодательства, сообщается на сайте оператора

"В соответствии с требованиями действующего законодательства, регистрация и аутентификация на веб-сайте Визового центра с использованием иностранных сервисов (включая Apple ID, Gmail и аналогичные) не принимаются", - говорится в сообщении.

Как отметили в Almaviva, учетные записи, уже созданные и аутентифицированные с использованием иностранных сервисов, могут быть удалены в одностороннем порядке в соответствии с положениями Условий предоставления услуг.

В Ассоциации туроператоров России туристам рекомендовали создать учетную запись с логином и паролем на российском почтовом сервисе. Также следует заранее сменить способ входа на российскую почту во всех визовых центрах – из-за требований закона вход через зарубежные сервисы постепенно будет недоступен везде.



Визовый центр Италии увеличил сроки обработки заявок на визы, сообщил ранее визовый оператор.

"В связи с высоким числом заявок срок обработки запросов на выдачу виз составляет не менее 60 дней с даты подачи документов", - говорится в сообщении на сайте визового центра Италии.



Россиян призвали осуществлять подачу заявки на визу со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты выезда.

"Рекомендуем подавать документы как минимум за 3 месяца до предполагаемой даты начала поездки", - подчеркнули в компании-операторе.

Ранее время обработки документов на итальянскую визу составляло 40 дней.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, "Процент одобрения у Италии уверенно держится на уровне выше 90%".

В 2025 году Италия выдала россиянам около 160 тыс. шенгенских виз.

Как отметила директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис, спрос на поездки в Европу превышает прошлогодние показатели: «Туристы привыкли к новым правилам оформления виз: заранее бронируют туры, собирают документы и подают на визу. Самые популярные направления этим летом Италия, Франция, Испания, Греция, а также Венгрия, Австрия, Швейцария. Очень популярны также морские круизы MSC Cruises из Стамбула по Средиземноморью с посещением Италии, Франции, Греции, Испании, Мальты».

Добираются туристы с пересадками через Стамбул, Белград и города ближнего зарубежья – Ереван, Баку, Тбилиси.

Также туристы летают со стыковками через Дубай, Абу-Даби, Катар.

/TOURBUS.RU