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28 июля
Зарегистрироваться для получения итальянской визы теперь можно только на российских почтовых ресурсах
Визовый центр Италии в РФ Almaviva сообщил, что действует в соответствии с требованиями российского законодательства
Визовый центр Италии в РФ Almaviva отключит возможность регистрации на сайте через иностранные сервисы в соответствии с требованиями российского законодательства, сообщается на сайте оператора
"В соответствии с требованиями действующего законодательства, регистрация и аутентификация на веб-сайте Визового центра с использованием иностранных сервисов (включая Apple ID, Gmail и аналогичные) не принимаются", - говорится в сообщении.
Как отметили в Almaviva, учетные записи, уже созданные и аутентифицированные с использованием иностранных сервисов, могут быть удалены в одностороннем порядке в соответствии с положениями Условий предоставления услуг.
В Ассоциации туроператоров России туристам рекомендовали создать учетную запись с логином и паролем на российском почтовом сервисе. Также следует заранее сменить способ входа на российскую почту во всех визовых центрах – из-за требований закона вход через зарубежные сервисы постепенно будет недоступен везде.
"В связи с высоким числом заявок срок обработки запросов на выдачу виз составляет не менее 60 дней с даты подачи документов", - говорится в сообщении на сайте визового центра Италии.
Как отметила директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис, спрос на поездки в Европу превышает прошлогодние показатели: «Туристы привыкли к новым правилам оформления виз: заранее бронируют туры, собирают документы и подают на визу. Самые популярные направления этим летом Италия, Франция, Испания, Греция, а также Венгрия, Австрия, Швейцария. Очень популярны также морские круизы MSC Cruises из Стамбула по Средиземноморью с посещением Италии, Франции, Греции, Испании, Мальты».
Добираются туристы с пересадками через Стамбул, Белград и города ближнего зарубежья – Ереван, Баку, Тбилиси.
Также туристы летают со стыковками через Дубай, Абу-Даби, Катар.
/TOURBUS.RU
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