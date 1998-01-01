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27 июля
Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию
Эксперты связывают это, прежде всего, с предсказуемой визовой политикой
Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в 2026 году, это связано, в первую очередь, с предсказуемой визовой политикой, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России
"В зависимости от компании и канала продаж количество бронирований увеличилось на 10-91% по сравнению с прошлым годом. Среди факторов, поддерживающих спрос, участники рынка называют предсказуемую визовую политику.
Великобритания продолжает принимать заявления в России, не сократила число визовых центров и выдает туристические мультивизы минимум на шесть месяцев.
Туроператоры считают эту предсказуемость одним из главных факторов, поддерживающих интерес к направлению", - говорится в сообщении.
Билеты в обе стороны стоят 60-70 тыс. рублей. Также есть недорогие рейсы через Ереван у FlyOne и Wizz Air. Цена начинается от 42 тыс. руб. в обе стороны.
Великобритания с 21июля начала оформлять электронные визы для путешественников вместо вклеиваемых в паспорта виз-виньеток, сообщило ранее посольство королевства в РФ.
Как пояснили в дипмиссии, ранее полученные визы-виньетки, срок действия которых не истек, будут действительны до окончания срока их действия.
По информации АТОР, С марта 2025 года по март 2026 года Великобритания удовлетворила 47 954 заявления россиян. Отказ получили 3 466 заявителей.
Доля одобрений составила 93%. Это выше среднемирового показателя, который за тот же период находился на уровне 79%.
/TOURBUS.RU
Фото: https://clipart.com/
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