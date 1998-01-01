Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию

Эксперты связывают это, прежде всего, с предсказуемой визовой политикой

Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в 2026 году, это связано, в первую очередь, с предсказуемой визовой политикой, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России

"В зависимости от компании и канала продаж количество бронирований увеличилось на 10-91% по сравнению с прошлым годом. Среди факторов, поддерживающих спрос, участники рынка называют предсказуемую визовую политику.

Великобритания продолжает принимать заявления в России, не сократила число визовых центров и выдает туристические мультивизы минимум на шесть месяцев.

Туроператоры считают эту предсказуемость одним из главных факторов, поддерживающих интерес к направлению", - говорится в сообщении.



Как отметили в ассоциации, британская виза позволяет совершать многократные поездки.

Главным направлением, по словам туроператоров, остается Лондон. Также туристы выбирают Эдинбург, комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки.



Прямых рейсов между Россией и Великобританией нет. Туристам доступны перелеты с пересадками через крупные международные хабы.

Как считают туроператоры, одним из наиболее удобных остается маршрут из Москвы в Лондон через Стамбул или Катар.

Билеты в обе стороны стоят 60-70 тыс. рублей. Также есть недорогие рейсы через Ереван у FlyOne и Wizz Air. Цена начинается от 42 тыс. руб. в обе стороны.

Перелет через Дубай или Абу-Даби рейсами Emirates, Etihad и flydubai стоит от 90 до 130 тыс. руб. Такой вариант ориентирован на туристов, которым важны более комфортные условия и удобные стыковки.

Великобритания с 21июля начала оформлять электронные визы для путешественников вместо вклеиваемых в паспорта виз-виньеток, сообщило ранее посольство королевства в РФ.

Как пояснили в дипмиссии, ранее полученные визы-виньетки, срок действия которых не истек, будут действительны до окончания срока их действия.



В посольстве уточнили, что электронная виза – более усовершенствованная форма въезда, поскольку документ не может потеряться, быть украден или подделан. Подтвердить свой статус на границе Великобритании также будет быстрее и проще.

"После принятия решения по заявке на визу в Великобританию может быть необходимо личное присутствие, чтобы предоставить биометрические данные. Об этом заявитель будет уведомлен дополнительно", - заключили в дипмиссии.

По информации АТОР, С марта 2025 года по март 2026 года Великобритания удовлетворила 47 954 заявления россиян. Отказ получили 3 466 заявителей.

Доля одобрений составила 93%. Это выше среднемирового показателя, который за тот же период находился на уровне 79%.

/TOURBUS.RU

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