Новости Сергей Ромашкин: Гидам нужно дать право право отменять восхождение на Эльбрус без риска судебных исков Только за последнюю неделю при восхождении на Эльбрус погибли семь туристов, включая 11-летнего мальчика

По мнению вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, гидам необходимо дать право отменять подъем исключительно из соображений безопасности, не опасаясь финансовых претензий и судебных исков со стороны туристов, - сообщат сегодня пресс-служба АТОР. За последнюю неделю на Эльбрусе погибли семь человек. Пять альпинистов из Боснии и Герцеговины стали жертвами трагедии во время группового восхождения. Еще один человек погиб 26 июля при отдельном подъеме, а 19 июля во время спуска с горы погиб 11-летний мальчик. По словам Сергея Ромашкина, все три последних трагических случая объединяет одна важная деталь – участники поднимались без профессиональных гидов. Как пояснил вице-президент АТОР, даже хорошая физическая подготовка и опыт предыдущих восхождений не гарантируют безопасности на Эльбрусе. «Во всех трех случаях команды шли вообще без гидов. Они рассчитывали на собственные силы. Даже группа из Боснии, которая состояла из опытных спортсменов и один из которых уже поднимался на Эльбрус несколько лет назад. Но этого оказалось недостаточно», – рассказал Сергей Ромашкин. По его мнению, для самых популярных и массовых вершин в России необходимо законодательно закрепить обязательное сопровождение аттестованными гидами. В качестве примера он привел Непал, где власти уже приняли аналогичное решение для восхождений на Эверест. В марте Минэкономразвития сообщало, что законопроект, который должен навести порядок в сфере горнолыжного туризма, прошел все стадии согласования и готов к внесению в Госдуму в весеннюю сессию. Но пока документ не принят. Кроме того, г-н Ромашкин считает важным установить минимальное соотношение гидов и туристов: один гид должен сопровождать не более двух альпинистов. Если группа состоит из трех человек, работать должны уже два гида. Такой подход позволит действовать в экстренной ситуации. Если одному из участников станет плохо, один гид сможет сопровождать его вниз, а второй – обеспечить безопасность остальных участников группы. Эльбрус остается самой «массовой» вершиной России. Ежегодно на него пытаются подняться от 10 до 15 тыс. человек. При этом, по оценке Сергея Ромашкина, примерно треть восходителей до вершины не добирается. Одной из причин отказа от сопровождения остается желание сэкономить. Полноценная программа восхождения сегодня стоит в среднем от 50 до 100 тыс. руб. в зависимости от продолжительности программы, акклиматизации и набора услуг. Теоретически можно нанять гида только на день штурма вершины, что значительно дешевле. Однако на практике сделать это непросто. По мнению г-на Ромашкина, обязательное сопровождение гидов должно распространяться не только на Эльбрус, но и на другие массовые альпинистские маршруты, например Ключевскую сопку на Камчатке или Белуху на Алтае. Сергей Ромашкин уверен, что одного обязательного сопровождения недостаточно. Не менее важно изменить действующие правила работы самих гидов. Он обращает внимание на существующую юридическую коллизию: если группа несколько дней проходила акклиматизацию, заплатила за программу около 100 тыс. руб. и уже находится практически перед вершиной, решение гида развернуть участников из-за ухудшения погоды нередко вызывает конфликт. Туристы начинают требовать продолжения маршрута, а иногда оказывают серьезное психологическое давление. Причина, по словам эксперта, заключается в том, что формально услуга считается неоказанной: договор зачастую предусматривает восхождение по определенному маршруту, который в итоге не выполнен. Еще сложнее складывается ситуация, если гид заранее понимает, что в этот день подниматься нельзя, а туристы настаивают на выходе, поскольку на следующий день у них обратный рейс. «Гид не должен принимать решение, думая о возможных финансовых последствиях или судебных претензиях. Он должен руководствоваться только вопросами безопасности людей», – убежден Сергей Ромашкин. По мнению вице-президента АТОР, необходимо законодательно снять с гидов конфликт интересов. Одним из решений может стать изменение договоров, чтобы продавали не гарантированное восхождение, а «попытку восхождения». Эксперт предлагает выделить альпинистские маршруты в особую категорию туристского продукта и предусмотреть специальные правовые нормы, которые позволят гиду отменять восхождение без риска последующих претензий по закону о защите прав потребителей. /TOURBUS.RU Фото: https://www.istockphoto.com/elbrus

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка