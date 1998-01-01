Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий турбизнесу Крыму

Всего на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя выделено более 4,3 млрд рублей

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета Крыму и Севастополю в этом году для поддержки туриндустрии, следует из постановления, опубликованного на портале правовых актов.

"Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2026 году субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и города Севастополя в целях софинансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при реализации мер господдержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей туриндустрии при осуществлении ими деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя.



Согласно постановлению, финансовую поддержку могут получить гостиницы и иные средства размещения, включенные в единый реестр классификации; туроператоры, состоящие в едином федеральном реестре; турагенты и субагенты, сведения о которых содержатся в едином федеральном реестре; предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по кодам ОКВЭД; организации отдыха и оздоровления детей, а также санаторно-курортные организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, служба в войсках национальной гвардии Российской Федерации, правоохранительная служба, а также федеральным государственным органам, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ.



Получатели вправе использовать средства субсидии на возмещение недополученных доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристической индустрии; на возмещение фактически понесенных затрат при производстве и реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг; на компенсацию расходов, понесенных в связи с отменой оформленного и оплаченного в срок до 20 июня 2026 года бронирования, осуществленного в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в РФ.



Получателями выплат могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели туристической индустрии, зарегистрированные и состоящие на налоговом учете в Крыму или Севастополе до 1 июня 2026 года.



Для получения поддержки организация или индивидуальный предприниматель должны сохранить к 1 июня 2027 года не менее 80% работников по сравнению с численностью на 1 июня 2026 года. Для индивидуальных предпринимателей допускается сокращение численности работников не более чем на два человека.

Получателями не могут быть иностранные юридические лица, а также российские организации, если доля участия иностранных компаний из офшорных юрисдикций превышает 25%.

Правительство РФ выделило на поддержку туристической отрасли Севастополя 590 млн рублей, сейчас власти субъекта дорабатывают алгоритм по подаче заявок на субсидию, сообщил в свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сумма рассчитывается по числу сотрудников в штате. На каждого сотрудника выплата составит 81 279 рублей. Главное условие: Нужно сохранить коллектив. По состоянию на 1 июня 2027 года у вас должно остаться не менее 80% сотрудников от численности на 1 июня 2026-го", - пояснил г-н Развожаев.



Сейчас Департамент экономического развития города Севастополя дорабатывает алгоритм по подаче заявок.

В ближайшее время будет опубликована подробная инструкция: куда подавать документы и в какие сроки, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU