RAKTDA: В прошлом месяце российский турпоток в Рас-эль-Хайму вырос на 168%

По сообщению Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма (RAKTDA), - первое полугодие 2026 года они завершили с рекордными показателями и уверенным восстановлением спроса со стороны туристов из России и стран СНГ.

Несмотря на влияние региональной ситуации на международное авиасообщение в первой половине года, туристическая инфраструктура Рас-эль-Хаймы продолжала функционировать в штатном режиме, обеспечивая гостям комфортный отдых и высокий уровень сервиса, - сообщает наш специальный корееспондент.

В результате эмират завершил первое полугодие с рекордными туристическими показателями, приняв более 670 тысяч гостей — это лучший результат по итогам первого полугодия за всю историю эмирата.

Число туристов из России в июне увеличилось на 168%, а совокупный поток из стран СНГ вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что по итогам 2025 года эмират ОАЭ Рас-эль-Хайма принял более 220 тыс. туристов из России.

При этом наши путешественники вышли на первое место по посещаемости среди туристов из других стран.

В нынешней ситуации основной вклад в динамику внесли опять же Россия, Казахстан и Беларусь, что подтверждает устойчивый интерес путешественников региона к направлению.

Глава Департамента по развитию туризма Рас-эль-Хаймы Филиппа Харрисон отметила, что, такие цифры подтверждают привлекательность эмирата как направления для коротких путешествий, а открытие новых отелей и реализация масштабных туристических проектов создают прочную основу для дальнейшего роста.

«В ответ на растущий туристический спрос эмират продолжает расширять гостиничное предложение. Уже в этом году ожидается запуск значимых отельных проектов», - прокомментировала она.

Так, в третьем квартале 2026 года откроется Rotana Ras Al Khaimah – The Mangroves — курорт на 258 номеров, расположенный среди мангровых рощ на набережной Al Qawasim Corniche. Это существенно расширит возможности эмирата для MICE-мероприятий, корпоративных событий и свадебных церемоний.

В четвертом квартале 2026 года ожидается открытие SAIJ Mountain Lodge by Mantis — первого горного эко курорта на вершине Джебель Джейс, самой высокой точке ОАЭ. В экоотеле гостей ждет отдых в гармонии с природой: прогулки с гидом по горным тропам, фермерские мастер-классы, посещение пасеки, наблюдение за звездным небом и оздоровительные практики.

Главным событием 2027 года станет открытие курорта Wynn Al Marjan Island — одного из самых значимых гостиничных проектов региона.

Наряду с запуском новых гостиничных объектов модернизируются и уже действующие курорты.

До конца 2026 года завершится обновление номерного фонда Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah, а в первом квартале 2027 года после обновления откроется Pullman Resort Al Marjan Island, который предстанет в новом дизайне.

/TOURBUS.RU