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27 июля
Официально: Черногория введет визовый режим для россиян 1 ноября
В прошлом году россияне совершили в Черногории 2,4 млн ночевок, заняв второе место по турпотоку после Сербии
Граждане РФ смогут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней до 31 октября, следует из постановления кабмина республики.
"Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года в соответствии с заключенными международными договорами о взаимных поездках граждан въезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней с действительным проездным документом, выданным компетентным органом этих государств", - говорится в документе.
В 2025 году Черногорию, по данным статистического офиса страны Monstat, посетило 2,73 млн иностранных туристов, которые совершили 14,7 млн ночевок в объектах размещения.
На россиян пришлось 16,4% ночевок или 2,4 млн. Они занимают второе место по турпотоку в Черногорию после Сербии.
«Главным фактором востребованности направления будет не консульский сбор, а логистика и доступность авиаперелетов.
По нашим прогнозам, даже появление облегченного визового режима, например, электронного варианта с минимумом документов позволит сохранить значительный сегмент туристов, ценящих высокий уровень сервиса и отдых на черногорских курортах», – заметила Любовь Чучмаева.
В TEZ Tour с Черногорией работают в рамках индивидуальных запросов, а также в сегменте MICE и корпоративных поездок. Как считает коммерческий директор Воскан Арзуманов, введение виз или существенное сокращение спроса на Черногорию заметно на продажах компании не отразится.
«Более чувствительным это может оказаться для туроператоров, которые специализируются на направлении, однако и для них переход, вероятно, пройдет довольно мягко, поскольку визы введут уже после окончания туристического сезона», – полагает он.
Эксперт добавил, что сейчас курс рубля благоприятен для выездного туризма, но прямого авиасообщения между Россией и Черногорией нет. Когда добавится необходимость оформления визы, это станет еще одним сдерживающим фактором: любое усложнение правил въезда негативно влияет на турпоток.
«Но туристы, которые принципиально любят именно эту страну, скорее всего, будут оформлять визу и продолжат туда ездить. Хотя и альтернатив немало: кто-то выберет Турцию, Грузию, другие страны с морским отдыхом.
Полностью откажется от поездок в Черногорию лишь небольшая часть туристов», – уточнил г-н Арузманов.
/TOURBUS.RU
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