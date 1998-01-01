Пресс-служба правительства РФ: Вскоре в Анапе будут открыты более ста пляжей

Роспотребнадзор выдал разрешение на купание 97 пляжам Анапы, еще семь проходят экспертизу

Роспотребнадзор выдал разрешение на купание 97 пляжам Анапы, еще 7 проходят экспертизу, сообщает сегодня пресс-служба правительства РФ. Ранее ведомство сообщало об открытии на курорте 92-х пляжей.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Уже получили все разрешительные документы 97 пляжей, еще 7 проходят экспертизу. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым.

За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на пострадавших от мазута пляжах Анапы завершена отсыпка дополнительного слоя чистого песка.

На береговой линии общей протяженностью около 12 км песок уложен слоем толщиной не менее 50 см. Всего на пляжи завезли более 446 тыс. кубометров песка.

Бронирования Анапы на лето выросли в среднем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наиболее востребованы отели 2-3*, сообщал ранее Российский союз туриндустрии.

«Анапа сохраняет высокие темпы прироста бронирований на лето – их сейчас в среднем на 25% больше, чем за тот же период год назад. На популярность курорта работают такие факторы, как разумные цены, удобная логистика из большинства городов, большой выбор отелей со "все включено" и, конечно, отложенный спрос», - говорилось в сообщении.



По статистике сервиса для отелей TravelLine,, на отдельные месяцы показатели бронирования выше среднего: на июль рост составляет 68%, на август – 34%, Цены на июль-август ниже прошлого года на 11 и 10% соответственно.

Средняя цена по курорту составляет 14,1 тыс. рублей за двухместное размещение, что на 1% ниже показателя 2025 года.



"Как следует из данных TravelLine, объем бронирований Анапы прирастает, прежде всего, за счет бюджетного размещения – отели до 2* востребованы на 139% лучше прошлого года, 3* - на 78%. На июль-август рост спроса на них достигает 200%", - говорилось ранее в сообщении.

При этом, по данным АТОР, пока что на рынке не видно резкого подорожания туров как в Анапе, так и тем более в Сочи. В Анапе цены постепенно растут на волне информационного фона об открытии пляжей, но очень осторожно – отельеры на курорте стараются «не испугать» туристов.

Подорожания проживания в Сочи и Туапсе нет – ситуация там не способствует повышению цен.

/TOURBUS.RU