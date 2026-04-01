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24 июля
Посольство РФ в Шри-Ланке просит туристов заранее оформлять ETA

При отсутствии электронного разрешения (ETA) туристов могут не пустить на рейс


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Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало россиянам при планировании путешествия в республику заранее оформлять бесплатное электронное разрешение на въезд во избежание отказа в посадке на рейс.

"При планировании краткосрочной поездки с туристическими целями всем путешественникам требуется оформить и получить подтверждение электронного разрешения на поездку (ETA) до вылета.

Во избежание отказа в посадке на рейс и задержек на границе настоятельно рекомендуется оформлять документы заранее и внимательно проверять точность указанных персональных данных", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как уточнили в посольстве, проверить актуальный статус документа можно на официальном портале службы Online Visa Application.
Без краткосрочного ETA въезд разрешен только категориям граждан, имеющим специальные подтверждающие документы. К ним относятся обладатели действующих резидентских или иных виз, лица с разрешительными записями о въезде, граждане с двойным гражданством Шри-Ланки и т.д.

Как мы сообщали недавно, по данным Минтуризма Шри-Ланки, в первом полугодии 2026 года остров принял 77,3 тыс. российских туристов, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева основной причиной падения турпотока на остров назвала кризис на Ближнем Востоке, из-за которого многие направления практически полностью лишились рейсов арабских авиаперевозчиков. За первое полугодие текущего года продажи туров на Шри-Ланку снизились в компании на 26% год к году.

 

«Зимой и весной значительная часть туристов летала на Шри-Ланку с пересадками через ОАЭ, Бахрейн и Катар на рейсах Air Arabia, Gulf Air, Qatar Airways и других. Эти маршруты были и удобными, и доступными по цене. В феврале на аэропорты ОАЭ и Катара приходилось до 40% всех визитов россиян на Шри-Ланку, а уже в марте эти маршруты практически перестали работать. К тому же летом «Аэрофлот» приостановил свои прямые рейсы на остров, чартерные программы также закончились в марте.

На этом фоне туристы выбирают другие азиатские направления, где перелет доступнее и проще – Таиланд, Вьетнам и Китай», – сообщила эксперт, которого ранее цитировал РСТ.

 

Самым популярным местом на Шри-Ланке у российских туристов остается Хиккадува на юго-западном побережье, курорт даже называют «русской деревней» из-за огромного количества наших соотечественников. Также очень востребована Унаватуна.

«Правда, летом на западном побережье несезон, из-за чего многие рекомендуют переключаться на восточные курорты, например, Тринкомале и Пассикуда, где океан спокойнее. Но туристы не всегда готовы ехать туда из-за сложностей с логистикой», – добавила г-жа Домостроева.

/TOURBUS.RU

 


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