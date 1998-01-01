Праздник искусства на ВДНХ — от Индии до Чили

Одной из главных точек притяжения туристов стал в эти дни IX Международный фестиваль искусств «Вдохновение»

С 23 по 26 июля ВДНХ принимает участников IX Международного фестиваля искусств «Вдохновение» — одного из крупнейших креативных событий лета.

В этом году фестиваль вновь стирает границы между жанрами и странами - свое мастерство покажут артисты из России, Китая, Индии и Чили, - сообщает наш специальный корреспондент.

За четыря дня зрители, а вход на мероприятия свободный, - увидят свыше 20 представлений, в том числе мировые и российские премьеры: уличные шоу, спектакли, концерты, хореографические постановки.

Насыщенная культурная программа, которая развернется сразу на пяти центральных локациях Выставки: Главной аллее, площади у павильона № 1 «Центральный», в Доме культуры и на южной петле Кольцевой дороги возле арки Главного входа, сделает ВДНХ на эти дни основной туристической точкой притяжения.

По словам генерального продюсера фестиваля Артура Григорянца, такой международный формат работает на имидж столицы как открытого культурного креативного центра. Фестиваль — часть проекта «Лето в Москве», а его тема в этом году — «Время быть вместе».

Это показывает системность подхода: город системно развивает событийный туризм, и такие фестивали становятся его драйвером, стимулируя спрос.

Уже традиционно программа «Вдохновения» состоит из нескольких блоков, связанных с различными видами искусства. Куратор Егор Дружинин представит блок современного танца с фокусом на страны БРИКС.

В «Ночь одноактных балетов» войдут две премьеры: «Бесконечность» (Китай) - размышление о человеке в эпоху ускоренных технологий и «Круговорот» (Индия) - пластическая притча о священной для Индии корове.

В театральной афише значатся выступления чилийской команды с променадом-перформансом Oceano. Здесь поднята актуальная тема экологии и загрязнения мирового океана, в котором важная роль отведена животным, в том числе 11-метровому киту.

А их соотечественники из Silencio Blanco представят кукольный спектакль «Голова слона», посвященный природе памяти.

Специально для фестиваля «Вдохновение» режиссером Максимом Филатовым создан спектакль-сторителлинг «Место встречи ВДНХ», который расскажет истории посетителей из разный городов России и стран ближнего зарубежья.

Этих разных людей объединяет одно — воспоминая и любовь к аллеям и павильонам ВДНХ.

/TOURBUS.RU

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