Anex и «Интурист» расширяют географию прямых рейсов во Вьетнам в зимнем сезоне

Рейсы на Фукуок запланированы этой зимой из семи городов России, в Нячанг — из восьми

Туроператоры Anex и «Интурист» расширяют географию прямых рейсов во Вьетнам в зимнем сезоне 2026–2027 годов. Чартерные программы VietJet Air на Фукуок запланированы из семи городов России: Барнаула, Благовещенска, Новокузнецка, Хабаровска, Красноярска, Казани и Уфы.

Рейсы будут выполняться с конца октября до марта включительно.

«Продолжение полетных программ во Вьетнам в зимнем сезоне – это прямой ответ на растущий спрос со стороны туристов из Сибири и Дальнего Востока. Направление остается одним из самых стабильных и востребованных: сказываются безвизовый въезд для россиян, отельная база на любой бюджет, чистые пляжи и весьма демократичные цены в местных кафе и ресторанах», – рассказали в пресс-службе «Интуриста», коткю сегодня цитирует пресс-служба АТОР.

Так, чартерная программа на Фукуок из Барнаула начнется с 30 октября, к бронированию доступны туры на 6, 9 и 16 ночей.

Из Благовещенска чартерная цепочка стартует с 26 октября, доступны туры продолжительностью 10 и 20 ночей.

Из Хабаровска улететь на пляжи Фукуока можно с 29 октября. Доступны туры на 6, 9, 16 и 20 ночей.

«Зимой на Фукуоке высокий сезон: море спокойное, волн практически нет, а температура воды держится на уровне комфортных 28 градусов.

Пляжи острова по праву считаются одними из лучших во Вьетнаме – чистый белый песок, пологий заход и развитая инфраструктура делают направление оптимальным для пляжного отдыха», – отметили в пресс-службе туроператора Anex.

Также туроператоры продлили на зиму полетные программы в Нячанг. В списке городов вылета – Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Новокузнецк, Хабаровск, Казань, Уфа и Красноярск.

Все перелеты будут выполняться на бортах VietJet Air.

Как уточнили в «Интуристе», недельный тур в Нячанг с вылетом из Барнаула 11 октября стоит от 297 тыс. руб. на двоих (отель Ale Nha Trang Hotel 3*, завтраки).

Отметим, что в опубликованном ранее опросе пресс-службы РСТ троператоры сообщили о «феноменальном росте турпотока во Вьетнам за последний год”.

По их словам, рост ограничен только перевозкой и стал следствием сразу нескольких факторов. Главные из них – всесезонность, привлекательные цены, которые позволяют выигрывать в конкуренции с более дорогими соседями по Юго-Восточной Азии, и прямые рейсы из многих регионов.

В ближайшие годы российский турпоток может вырасти до 1,5 млн в год, что поставит Вьетнам на один уровень с массовыми ОАЭ, Египтом или Таиландом, прогнозируют эксперты.

Так, PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская оценила прирост продаж во Вьетнам в этом году более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас страна входит у туроператора в топ-3 популярных направлений.

По итогам 2025-го Вьетнам также вырос в десятки раз, войдя в первую пятерку стран по объему продаж.

/TOURBUS.RU