Эксперты: Российские туристы заинтересовались Таджикистаном

Таджикистан – нишевое, но заметно набирающее обороты направление активного и приключенческого туризм

О росте интереса туристов к Таджикистану сообщают туроператоры, опрос которых сегодня публикует пресс-служба РСТ,

В Таджикистане сейчас в разгаре высокий сезон для трекинга в горах. Как правило, туристы совмещают в одном путешествии знакомство с культурой и природой двух или трех стран Средней Азии: чаще всего Таджикистан комбинируют с Узбекистаном.

Логистика у направления удобная: прямой перелет из Москвы в Душанбе занимает около 4 часов, россиянам виза не требуется.

По словам директора по связям с общественностью «Интуриста» Дарьи Домостроевой, Таджикистан не относится к раскрученным направлениям, но повысить спрос помогают комбинированные маршруты с Узбекистаном, иногда добавляют третью страну – Кыргызстан.

Но есть программы, полностью посвященные только Таджикистану. Цены стартуют от 48,5 тыс. рублей за шестидневный тур без перелета – например, «Тайны древней Согдианы» по маршруту Душанбе – Самарканд. От 53,4 тыс. стоит тур «Жемчужины Таджикистана» с посещением Душанбе и Худжанда.

Обязательно посещают Маргузорские озера в долине Хафткул, это каскад разноцветных водоемов на высоте до 2,4 тыс. метров, где часто устраивают пикники. Также туристы с большим интересом едут в Истаравшан – центр традиционных ремесел – и в древний Худжанд.

Большинство перелетов идет через Москву, прямые рейсы выполняют «Уральские авиалинии», Utair и национальный перевозчик Таджикистана Somon Air. Средняя стоимость билета Москва – Душанбе и обратно – от 25 тыс. рублей.

«Сейчас, в разгар лета, в Душанбе дневная температура может достигать 33-35 градусов, но в горах прохладнее. Основной туристический сезон в Таджикистане длится с мая по октябрь, но мы ожидаем рост спроса к осени, так как это время лучшее для посещение соседнего Узбекистана, входящего в топ-5 наших самых популярных выездных направлений. А туристы, как правило, хотят посмотреть обе страны за одну поездку», – говорит г-жа Домостроева.

Рост объемов на направлении эксперт объясняет, среди прочего, тем, что власти Таджикистана взяли курс на развитие туризма и поставили амбициозную задачу – принять более 2 млн иностранных гостей по итогам 2026 года.

Как отметил коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус, Таджикистан – нишевое, но заметно набирающее обороты направление активного и приключенческого туризма. В 2022–2023 годах продажи были небольшими, однако уже к 2025 году интерес к направлению стал стабильно расти – с 2024 по 2025 годы объем продаж туров увеличился вдвое.

«В этом году рост более сдержанный. Продукт относится к премиальному сегменту для подготовленных путешественников, которые целенаправленно едут за высокогорными впечатлениями», – пояснил он.

Абсолютным хитом Бритаус назвал Памирский тракт и Ваханский коридор, легендарная дорога по «крыше мира»: классический восьмидневный маршрут из Душанбе в киргизский Ош через Памирское шоссе. Второй по популярности блок – треккинг в Фанских горах с их бирюзовыми озерами. Замыкают тройку комбинированные программы, где Таджикистан соседствует с Узбекистаном: Самарканд, Бухара, Хива плюс Семь озер Таджикистана.

Турист едет не абстрактно «в страну», а за конкретным ландшафтом – высокогорьем, ледниковыми озерами, дорогой на высоте почти четыре километра.

В компании «Русский Экспресс» продажи туров в Таджикистан хоть и носят единичный характер, но уже превышают прошлогодние показатели в четыре раза.

«По нашим данным, средний чек за год вырос на 16,5% – до 120 тыс. рублей. Наземное обслуживание в структуре продаж занимает 62%, на экскурсионный отдых приходится 88% продаж. Обычно туристы выбирают размещение в отелях 3* или микс 3-4*», – сообщила аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

Из минусов направления туроператоры отметили более дорогие, чем в соседний Узбекистан, авиабилеты, а также недостаточно развитую туристическую инфраструктуру: вне столицы размещение предлагается в частном секторе или юртах.

Переезды между достопримечательностями занимают 5-6 часов, при этом дороги проходят, в основном, по горному серпантину.

/TOURBUS.RU

ФОТО: https://vimarsana.com