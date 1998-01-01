Новая география деловых поездок: Москва уступает регионам

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на авиабилеты среди деловых путешественников во II квартале 2026 года. Исследование показало, что на фоне стабилизации динамики спроса деловые поездки по России стали продолжительнее, в структуре спроса усилилась роль региональных направлений, а компании добывающей промышленности, FMCG- и IT-сектора нарастили объем командировок.

Во II квартале 2026 года командировочная активность российских компаний сохранила стабильную динамику: как и в начале года, спрос на авиабилеты для деловых поездок по России сократился на 15% год к году.

При этом средняя продолжительность командировки продолжила расти: во II квартале она увеличилась на 29% год к году и на 25% по сравнению с I кварталом 2026 года – с пяти до шести дней.

«Динамика деловой мобильности отражает состояние и приоритеты отдельных секторов экономики. Так, например, во II квартале 2026 года нефтегазовые компании сократили число перелетов на 40%, а представители оптовой и розничной торговли – на 18%. В то же время добывающая промышленность нарастила объем командировок на 8%, компании, занимающиеся производством товаров повседневного спроса, – на 12%, IT-компании – на 13%.

Рост средней продолжительности поездки до шести дней мы связываем со стремлением компаний получить большую отдачу от каждой командировки, объединяя в ней больше встреч, переговоров и посещений объектов. Бизнес оптимизирует количество поездок, но сохраняет личное присутствие там, где оно необходимо для решения производственных и коммерческих задач», – отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Оптовая и розничная торговля вышла на первое место по объему деловых перелетов по России, опередив прошлогоднего лидера – нефтегазовую промышленность и энергетику.

Как и годом ранее, на ритейл пришлось 14% приобретенных авиабилетов, тем не менее число перелетов представителей отрасли сократилось на 18%.

Нефтегазовый сектор опустился на второе место: его доля снизилась с 19% до 14%, а объем командировок – на 40%. Добывающая промышленность сохранила третье место, увеличив число перелетов на 8%, а долю – с 10% до 13%.

Москва и Санкт-Петербург сохранили лидерство среди наиболее востребованных направлений для деловых поездок по России, тем не менее, спрос на обе столицы продолжил снижаться.

На Москву пришлось 23% авиабилетов против 25% годом ранее, число перелетов сократилось на 19%. Доля Санкт-Петербурга сохранилась на уровне 10%, при этом спрос снизился на 20%.

Третье место занял Красноярск, куда бизнес-туристы отправлялись на 2% чаще, чем годом ранее, а доля города увеличилась с 4% до 5%.

Также в топ-10 наиболее востребованных направлений у представителей бизнеса вошли Иркутск (0% к 2025; доля 4% в 2026), Екатеринбург (-13%; 4%), Новосибирск (0%; 4%), Казань (-14%; 4%), Сочи (-55%; 3%), Краснодар (доля 3%) и Уфа (-19%; 3%).

Возобновление работы аэропорта Краснодара привело к перераспределению части делового потока на юге страны: Краснодар вошел в первую десятку, тогда как доля Сочи снизилась с 5% до 3%.

Средняя стоимость авиабилета экономкласса в одну сторону во II квартале 2026 года составила 17,2 тыс. рублей, увеличившись на 6% год к году. Билет бизнес-класса стоил в среднем 87,2 тыс. рублей – на 18% больше, чем во II квартале прошлого года.

Среди крупнейших направлений наиболее заметно подорожали билеты экономкласса в Красноярск – на 21%, до 20,2 тыс. рублей, Иркутск – на 15%, до 22,8 тыс. рублей, и Новосибирск – на 13%, до 19,7 тыс. рублей. В бизнес-классе наиболее выраженный рост был зафиксирован на перелетах в Иркутск – на 53%, до 104,4 тыс. рублей, Москву – на 20%, до 90,2 тыс. рублей, Казань – на 13%, до 85,6 тыс. рублей, и Красноярск – на 11%, до 103,2 тыс. рублей.

Самый дорогой билет во II квартале 2026 года был оформлен в салон бизнес-класса для представителя добывающей промышленности по маршруту Магадан – Москва – Санкт-Петербург и обратно: перелет обошелся в 434 тыс. рублей, а продолжительность командировки составила 15 дней.

/TOURBUS.RU