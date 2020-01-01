Великобритания перешла на электронные визы

Одно из главных преимуществ eVisa – загранпаспорт теперь не нужно сдавать на срок рассмотрения заявления

С июля 2026 года Великобритания прекратила выдавать новым заявителям бумажные визы-виньетки, которые вклеивались в паспорт. Теперь разрешение на въезд оформляется в электронном формате – eVisa.

При этом для туристов сам процесс подачи документов существенно не изменился. По-прежнему необходимо заполнить анкету, загрузить документы, оплатить сбор и сдать биометрию. Главное отличие – загранпаспорт больше не нужно оставлять в визовом центре на весь период рассмотрения заявления.

Ранее выданные визы-виньетки продолжают действовать до окончания указанного в них срока, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

В BSI Group подчеркивают, что переводить такую визу в электронный формат не требуется. Турист может продолжать путешествовать с действующей визой в паспорте.

При желании владелец визы может создать личный кабинет в системе UK Visas and Immigration и получить доступ к цифровой версии своего иммиграционного статуса.

Все новые заявители с июля 2026 года получают только электронные визы.

eVisa представляет собой цифровую запись, подтверждающую право на въезд в Великобританию и пребывание в стране. В ней также указываются условия действия визы.

Доступ к информации осуществляется через личный кабинет UKVI. К учетной записи необходимо привязать загранпаспорт или другой проездной документ, по которому турист планирует путешествовать.

Перед вылетом наличие разрешения проверяет перевозчик, например авиакомпания. При въезде данные доступны британским пограничным службам.

Бумажные или альтернативные подтверждающие документы будут оформляться только в отдельных случаях. В частности, специальные формы предусмотрены для Джерси, Гернси, острова Мэн и Гибралтара.

По списку документов и основным этапам электронная виза не отличается от прежней бумажной.

«Сначала вы создаете аккаунт, заполняете анкету, затем прикрепляете сканы всех документов с переводом на английский язык, потом оплачиваете визовый сбор и дальше записываетесь в визовый центр на сдачу биометрии», – рассказали в Space Travel.

Одно из главных преимуществ eVisa – загранпаспорт не нужно сдавать на весь срок рассмотрения заявления, отмечают в BSI Group.

В Space Travel предупреждают, что ошибки чаще всего возникают при заполнении анкеты и загрузке документов.

На получение визы сейчас рекомендуется закладывать не менее двух месяцев.

По данным BSI Group, около четырех недель может занять ожидание записи в визовый центр. После сдачи биометрии рассмотрение заявления длится еще от четырех до шести недель.

Сроки практически не отличаются для туристов, подающих документы в Москве и других городах России.

«Минимальная виза, которую предоставляет Великобритания по туризму (и не только), – это мультивиза на шесть месяцев пребывания. Если ее отъездить по правилам, то следующая виза, на которую можно подавать запрос, – это мультивиза на два года», – добавляют в Space Travel.

По информации АТОР, С марта 2025 года по март 2026 года Великобритания удовлетворила 47 954 заявления россиян. Отказ получили 3 466 заявителей.

Доля одобрений составила 93%. Это выше среднемирового показателя, который за тот же период находился на уровне 79%.

/TOURBUS.RU