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В Суздале вновь создадут «огуречное настроение» и спляшут «малосольные танцы»

1-2 августа в Суздале отметят традиционный Праздник Огурца

1 и 2 августа на территории Музея деревянного зодчества пройдет, традиционный, уже XXIV (!) по счету, Праздник Огурца. За эти годы он превратился в один из самых жизнерадостных и ожидаемых фестивалей России.

А в этом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые проведет праздник в расширенном двухдневном формате. Гостей ждет в два раза больше ярких впечатлений и событий: конкурсов и мастер-классов, огуречных забав и игр, гастрономических зон и музыки, - сообщает наш специальный корреспондент.

Ежегодно фестиваль собирает тысячи гостей со всей страны, превращая Музей деревянного зодчества в пространство для знакомства с народной культурой.

Гостей ждут полюбившиеся всем огуречные забавы, например, конкурс «Огуречный безмен», в котором надо угадать вес ведра с огурцами без помощи весов, посостязаться в ловкости в «Огуречном жонглере» и принять участие в «Малосольных танцах».

Кроме этого, музей подготовил новые форматы — «Огуречный тир», «Огуречное настроение» и «Огуречный квиз». Особое место на фестивале занимает музыкальная программа с выступлениями популярных музыкальных групп и диджей-сетами. Так, на сцену выйдут «Полынь Folk», Matanya, «Репа», Slaveta и Sumorota и дрeubt.

Проект «Мульти-Россия» познакомит юных гостей фестиваля с Владимирской областью и маршрутами Золотого кольца в формате популярного мультсериала, а участником игровых программ на главной сцене, тематических викторин и фотосессий станет мультгерой Копатыч.

На территории фестиваля развернутся гастрономические ряды с блюдами русской кухни. Впервые на площадке пройдут мастер-классы по приготовлению битых огурцов от шеф-повара, а также восточные огуречные изыски от китайской закусочной и бара «Пища династии Минь» из Санкт-Петербурга.

Вместе с «Засолочной избой» гастрономическая программа позволит познакомиться с кулинарными традициями Владимирской земли и современным взглядом на русскую кухню.

Также в этом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник приготовил, в рамках праздника, приятный сюрприз: вечером 1 августа на территории Музейного комплекса «Кремль» состоится премьера аудиовизуального шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья».

Создатели шоу, вдохновившись «Азбукой в картинках» Александра Бенуа, собрали алфавит образов, связанных с Суздальским Опольем, как с историческим ядром Древней Руси.

Важной составляющей повествования окажутся белокаменные стены Архиерейских палат XV–XVIII вв., став страницами, на которые будут проецироваться сюжеты сказок и легенд Суздальской земли.

/TOURBUS.RU

Фото: Официальный сайт "Живая нить традиций. Владимирская область"