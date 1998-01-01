Роуд-шоу Санкт-Петербурга продолжится в Западной Сибири

С 4 по 6 августа представители турбизнеса Северной столицы посетят Томск, Новосибирск и Барнаул

С 4 по 6 августа представители турбизнеса Санкт-Петербурга продолжат серию рабочих встреч и посетят города Западной Сибири – Томск, Новосибирск и Барнаул. Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» организовано Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга.

Успешно начавшийся летний сезон вновь доказал высокую популярность Санкт-Петербурга и его пригородов у российских туристов. Северная столица привлекает гостей не только своими музеями, дворцами и парками.

О том, что ждет посетителей в самом романтичном городе России, какие есть новые возможности для отдыха, и зачем стоит отправиться в Санкт-Петербург в конце лета и осенью, расскажут руководители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городского туристско-информационного бюро и представители ведущих туроператоров города на Неве.

Событийный туризм уверенно закрепился в пятерке главных причин для поездки в Петербург. И это неудивительно, ведь календарь событий города очень разнообразен – это и величественные карнавальные шествия и камерные фестивали, масштабные деловые форумы и колоритные ярмарки. Туристы также особенно ценят концерты, фестивали и живые выступления, особенно в теплое время года.

Новые городские пространства, в частности, «Севкабель Порт», исторический парк «Остров фортов» и Музей Фаберже, входят в топ-15 самых востребованных локаций.

О том, что нового ждет в этом году гостей города в ближайшее время, профессионалы из региональных туристических компаний смогут узнать во время презентаций в трех городах Западной Сибири. Представители турбизнеса Санкт-Петербурга познакомят со своими новинками и расскажут об интересных маршрутах, достопримечательностях и запоминающихся событиях.





Особое внимание будет уделено не только событийному туризму, но и образовательным и профориентационным турам, а также захватывающим программам для детей и подростков. В составе делегации – руководители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга, представители отелей, авиакомпании, музея и ведущие туроператоры.

План мероприятий:

4 августа, 10:00 – 15:00. Томск, отель Parad Park Hotel 3*», Томск, ул. Сенная Курья, д. 9

5 августа, 10:00 – 15:00. Новосибирск, отель «Grand Autograph 5*», Новосибирск, Орджоникидзе, д. 31

6 августа, 11:00 – 16:00. Барнаул, отель «Барнаул 3*», Барнаул, пл. Победы, д. 3

Программа презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

– Регистрация посетителей и кофе-брейк

– Презентация туристических возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга

– Рабочие встречи в формате биржи деловых контактов

– Розыгрыш призов

Возможность наладить прямые связи и контакты между компаниями из Северной столицы и Сибири неизменно вызывает большой интерес у регионального турбизнеса.

Для участия в рабочих встречах необходимо зарегистрироваться по ссылке.