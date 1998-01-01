Георгий Мохов: «Турфирмы вынуждены оптимизировать бизнес»

Из-за сложной ситуации на рынке турфирмы вынуждены оптимизировать бизнес, избавляясь от непрофильных активов, однако общее число действующих компаний снизилось не критически, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ.

По сообщению сервиса «Контур.Фокус», в январе-июне 2026 года в России были ликвидированы 2,7 тыс. организаций, основной вид деятельности которых – туризм. Год к году значение увеличилось на 52,3%. Рост относительно первого полугодия 2024 года составил 46%.

Из-за всплеска ликвидаций и отсутствия выраженного роста количества регистраций прирост количества компаний на туристическом рынке в январе-июне составил 0,84% и оказался минимальным за три года. Исследование связывает это с сокращением спроса, прежде всего, на внутренних направлениях.

Однако, как пояснил Георгий Мохов, Единый федеральный реестр туроператоров и турагентов Минэкономразвития эти цифры не подтверждает.

«В июне 2025 года в реестр входило 399 туроператоров по выездному туризму, а в июне 2026 – 442, это плюс 13,9%. По внутреннему туризму 4270 – минус 1,7%, по въездному 2495 – минус -4,4%.

Поскольку туроператор может вести деятельность одновременно в нескольких сферах туризма, суммарное значение по видам туризма не является показателем общей численности компаний в реестре.

А число турагентств за год выросло на 4,6% – до 39085», – сказал эксперт.

По его словам, цифры, приведенные «Контур.Фокус», не связаны непосредственно с туризмом, а отражают в целом ситуацию в малом бизнесе, особенно в сфере услуг.

«Здесь еще надо учитывать, что у многих организации ОКВЭД ( Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) по туризму был дополнительным, например, к образованию, питанию. Соответственно статистика ликвидаций пополняется не только турфирмами, но и смежными видами деятельностей.

Скорее всего, большое число ликвидированных компаний с ОКВЭДом по туристической деятельности были недействующие и не входили в федеральные реестры», – заметил г-н Мохов.

С другой стороны, повышение налоговой нагрузки, снижение спроса по многим внутренним и выездным направлениям не стимулируют турбизнес к созданию новых предприятий, вынуждая, наоборот, оптимизировать число организаций – ликвидируются непрофильные, низкооборотные.

«Малый и средний бизнес избавляется от таких компаний, чтобы не тянуть их бухгалтерию и обслуживание – это и дало такую цифру в статистике.

Поскольку официальная ликвидация – процесс не быстрый и занимает не менее полугода, получается отложенный итог.

Ситуация на рынке непростая, но туристический рынок очень адаптивный – идет перетекание из одних направлений в другие. Действующие компании предпочитают перепрофилироваться, а не закрываться», – подчеркнул Георгий Мохов.

/TOURBUS.RU