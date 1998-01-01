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23 июля
C 1 cентября туристы должны будут получать больше информации о купленном туре
Первого сентября в России вступают в силу новые правила оказания услуг по реализации турпродукта, в соответствии с которыми туристов будут информировать о возможных рисках
С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила оказания услуг по реализации туристского продукта, в соответствии с ними туристов будут более подробнее информировать о возможных рисках и особенностях страны отдыха, сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России.
"Правила утверждены постановлением правительства РФ от 13 мая 2026 года № 551 и заменят действующий документ. Революционных изменений в них нет: большинство требований уже закреплено в отраслевом законодательстве и применяется на практике.
Документ приводит правила продажи туров в соответствие с государственной системой "Электронная путевка" и уточняет порядок взаимодействия участников рынка", - говорится в сообщении.
Помимо сведений о маршруте путешествия, гостинице, программе пребывания, транспорте и питании, турист должен получить информацию о правилах въезда и пребывания в стране, таможенных требованиях, медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, возможных угрозах безопасности, национальных, религиозных и культурных особенностях страны.
Кроме того, в правилах появился новый пункт о необходимости сообщать туристу об иных обстоятельствах и рисках, связанных с конкретным туристским продуктом.
Он дает возможность учитывать особенности конкретной поездки, даже если соответствующий риск отдельно не перечислен в правилах, - поясняют в АТОР.
При продаже тура в офисе туристу теперь могут предложить отдельно подтвердить, что он ознакомился с памяткой по стране и другими важными сведениями о поездке.
А при покупке онлайн компании, вероятно, будут использовать электронные подтверждения того, что турист ознакомлении с правилами въезда, медицинскими требованиями и условиями путешествия.
Размер возврата и распределение фактически понесенных расходов определяются по нормам гражданского законодательства.
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